"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

20.09.2025

15:23

20.09.2025

15:23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Пјевачица Гоца Тржан прије четири године побиједила је рак штитне жлезде, а о својој борби увијек је отворено говорила.

Мира се 15 година борила са опаком болешћу и имала је четири операције, а како истиче, никада није дозвољавала да је болест спутава.

– Ти си четири пута оперисала карцином и ипак смијеш да се бавиш данас једним тако тешки спортом – гласило је питање водитељке Снежане Дакић.

– Што не бих смјела? – почела је Мира и наставила:

– Показаћу ти касније у телефону како изгледа тај један тренинг.

mira skoric

Сцена

Мира Шкорић затекла вјереника у кревету са мушкарцем

– Је л’ си имала у почетку резерву да се уопште излажеш великим напорима? – гласило је наредно питање.

– Ја сам неко ко је игнорисао болест. Мислим да сам зато и побиједила. Слободно могу да кажем да сам саму себе побиједила. Зато што ја никада нисам прихватила болест. Иако сам суштински била јако болесна – рекла је фолкерка, па закључила:

– Таман снимим један албум, вратим се, кренем да радим. Срећна, задовољна. Нажалост то је таква болест од које немаш мира. И онда се таква болест више пута враћала и доста је више – рекла је Мира искрено на Хајп телевизији.

Mira Škorić

karcinom

