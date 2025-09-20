Logo

Борис Режак одлучио да помогне родитељима са дјецом која имају церебралну парализу

20.09.2025

08:56

Коментари:

0
Борис Режак одлучио да помогне родитељима са дјецом која имају церебралну парализу
Фото: Youtube/RTS Muzika - Zvanični kanal/screenshot

Пјевач Борис Режак проговорио је о свом брату који од рођења има здравствених проблема, а сада је открио да је одлучио да помогне свим родитељима који се са својом дјецом боре са болешћу.

Наиме, Борисов брат, Дадо, има церебралну парализу због чега су родитељи поднијели велику жртву. Управо зато је он одлучио да новац од грамофонских плоча које продаје усмјери ка родитељима који су због своје дјеце морали да се жртвују живота и којима је финансијска помоћ потребна,

''Мој рођени брат има церебралну парализу. Ми као породица се читав живот суочавамо са тим стварима и једноставно смо прихватили то што нам се десило и моји родитељи су се борили, прије свега. Тата је још увијек уз Даду у Бањалуци'', започео је причу Борис, па додао:

сунчано

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Борис Режак о брату и породици

''Размишљао сам гдје да оде та зарада која неће бити мала. Знам како родитељи те дјеце остану сами са собом, то је свакодневно одрицање, од њиховог живота малтене нема ништа, ни одлазак на посао више није то што је био. Многе ствари се гасе тим родитељима који су за мене хероји. Некако сам схватио да је моја обавеза да продају грамофонских плоча усмјерим ту'', рекао је он гостујући на радиу С1.

“Од његовог рођења се нисам насмијао од срца”

Подсјетимо, Борис је гостујући на Блиц телевизији говорио о болести брата.

Аеродром

Свијет

Сајбер напади на аеродромима, отказани летови

''Ти моменти наравно везано за брата, али то су ствари које те оплемењују. И момент кад се родио 1991. године, тежак порођај је био, тај момент је било до тада су бабице могле да раде порођај, а онда је дошао некакав закон или већ нешто, морају љекари. И онда су се они ту нешто, ко ће, шта, како, горе, доле… Тежак порођај и остао је Дадо без кисеоника и трајно оштећење јер се то деси за пар секунди ако останеш без кисеоника, то оде само по мозгу већ шта иде, како иде. Мој брат је био у колицима, 100 одсто он има церебралну парализу. Од његовог рођења мислим да се никад нисам 1.000 одсто насмијао од срца, просто стоји нешто, стоји. С друге стране, тако нешто те толико оплемењује да ти буквално све другим очима гледаш, он умије да ти да нешто'', рекао је он у болној исповијести у емисији “Балканском улицом”.

Подијели:

Таг:

Boris Režak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

Свијет

Драма на аеродромима широм Европе, отказани летови због хакерских напада

2 ч

0
Ево које бањалучке улице данас остају без струје

Бања Лука

Ево које бањалучке улице данас остају без струје

2 ч

0
"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

Свијет

"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

2 ч

0
Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

2 ч

0

Више из рубрике

Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

Сцена

Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

12 ч

0
Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

Сцена

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

14 ч

0
Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

Сцена

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

14 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

10

56

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

10

44

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

10

40

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

10

19

Маја Волк жртва интернет преваре: ''Тужићу их!''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner