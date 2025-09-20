Борис Режак одлучио да помогне родитељима са дјецом која имају церебралну парализу

20.09.2025
Пјевач Борис Режак проговорио је о свом брату који од рођења има здравствених проблема, а сада је открио да је одлучио да помогне свим родитељима који се са својом дјецом боре са болешћу.
Наиме, Борисов брат, Дадо, има церебралну парализу због чега су родитељи поднијели велику жртву. Управо зато је он одлучио да новац од грамофонских плоча које продаје усмјери ка родитељима који су због своје дјеце морали да се жртвују живота и којима је финансијска помоћ потребна,
''Мој рођени брат има церебралну парализу. Ми као породица се читав живот суочавамо са тим стварима и једноставно смо прихватили то што нам се десило и моји родитељи су се борили, прије свега. Тата је још увијек уз Даду у Бањалуци'', започео је причу Борис, па додао:
''Размишљао сам гдје да оде та зарада која неће бити мала. Знам како родитељи те дјеце остану сами са собом, то је свакодневно одрицање, од њиховог живота малтене нема ништа, ни одлазак на посао више није то што је био. Многе ствари се гасе тим родитељима који су за мене хероји. Некако сам схватио да је моја обавеза да продају грамофонских плоча усмјерим ту'', рекао је он гостујући на радиу С1.
Подсјетимо, Борис је гостујући на Блиц телевизији говорио о болести брата.
''Ти моменти наравно везано за брата, али то су ствари које те оплемењују. И момент кад се родио 1991. године, тежак порођај је био, тај момент је било до тада су бабице могле да раде порођај, а онда је дошао некакав закон или већ нешто, морају љекари. И онда су се они ту нешто, ко ће, шта, како, горе, доле… Тежак порођај и остао је Дадо без кисеоника и трајно оштећење јер се то деси за пар секунди ако останеш без кисеоника, то оде само по мозгу већ шта иде, како иде. Мој брат је био у колицима, 100 одсто он има церебралну парализу. Од његовог рођења мислим да се никад нисам 1.000 одсто насмијао од срца, просто стоји нешто, стоји. С друге стране, тако нешто те толико оплемењује да ти буквално све другим очима гледаш, он умије да ти да нешто'', рекао је он у болној исповијести у емисији “Балканском улицом”.
