Ова глумица је у 51. години родила прво дијете: ''Никада нисам одустала и желим да их имам још''

19.09.2025
22:13
Проблеми с неплодношћу муче велики број парова широм свијета. Одласци на потпомогнуту оплодњу многима не успијевају, поготово не из првог пута, а како вријеме пролази, тако се код парова лагано топи и нада да ће икада постати родитељи.
Ана и њен супруг дубоко у души били су увјерени да ће добити дијете. И нису погријешили! Ово је прича о томе како не би требало губити наду, чак и ако сте у зрелијим годинама.
Ана Цукала, јавности позната као Мелек у серији “Не реци ми збогом”, одувијек је прижељкивала трудноћу. Глумица и пјевачица која ужива велику популарност у родној Грчкој дубоко је вјеровала да ће кад-тад родити бебу. Али, није се дало… Приближавала се педесетој години живота, кад су њене другарице већ водиле унучиће за руку, али ни тада није одустајала од мајчинства. Ана је први пут постала мајка у 51. години вантјелесном оплодњом, а сада држи свог сина у наручју.
Рођење њеног дјетета, плод дугог и тешког путовања, догодило се 4. августа 2025. године. Иако са супругом, познатим пијанистом Грегоријем Постом већ 10 година живи у Сједињеним Америчким Државама, одлучили су да се врате у Грчку како би се подвргли ИВФ процедурама. Била је то одлука која је промијенила њихове животе.
Успјех из трећег пута
У емисији “Истине са Зином”, Ана Цукала отворила је душу и говорила о искуству мајчинства, својој вјери, али и тешкоћама са којима се суочила. Преплављена емоцијама, глумица и пјевачица је признала:
Њен пут до бебе није био нимало лак. Како је описала, прва ИВФ није успјела, док је друга прекинута у другом тромесечју због лошег психолошког стања. Међутим, након пандемије, Ана је осјетила да је вријеме да покуша поново:
''Послије три године пандемије ковида, много сам се промијенила. Постала сам нека нова Ана. Промијенила сам исхрану и рекла самој себи да је сада тренутак да покушам са новом потпомогнутом оплодњом''', испричала је глумица и пјевачица.
Тренутак када је сазнала да је трудна био је толико шокантан да је, како открива, изгубила свијест:
''Кад су ми саопштили резултате теста и рекли да сам трудна, пала сам у несвијест. Чим сам се повратила, позвала сам свог мужа који је био у Америци и подијелила са њим најљепше вијести. Плакали смо као киша, обоје, јер нисмо могли да вјерујемо да ће нам се коначно остварити највећа животна жеља.''
Ана Цукала није крила своју захвалност за чудо које доживљава:
– Кажем, моја Богородице… Да ли је могуће да ће моја кућа бити испуњена дјецом? Веома сам срећна, веома сам захвална Богу, јер вјерујем да је то што се мени догодило право чудо изван науке, чији су резултати изнад људског разума.
Њена одлука да се пресели у Америку прије 10 година била је, каже, прекретница. Признала је да је све почело након трауматичног искуства сексуалног узнемиравања 2006. године, што ју је довело до депресије. Тада је осјетила потребу да све промијени:
– Увијек сам себе питала где бих могла да одем и да почнем живот испочетка. Избор је пао на САД. Тако сам отишла у Америку, земљу коју је мој отац много волио.
Само три мјесеца након доласка у САД, упознала је познатог пијанисту Грегорија Поста од којег је старија 13 година. Разлика у годинама није био камен спотицања. Њихова веза почела је 2015. године и стално се развијала, све док се неколико година касније нису вјенчали.
Живе заједно у Америци, али их је жеља да постану родитељи вратила у Грчку, гдје је ИВФ коначно крунисана успехом.
Иако је у зрелим годинама постала мајка, Ана каже да не би вољела да њен син остане јединац. Спремна је, каже, на нове медицинске процедуре како би му подарила брата или сестру, преноси Жена Блиц.
