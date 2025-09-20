Вучић се обратио народу у Српској: Увијек можете да рачунате на мајку Србију

20.09.2025
16:16
Коментари:1
На сједници Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске предсједник Србије Александар Вучић поручио је народу у Републици Српској да увијек може да рачуна на мајку Србију.
"Не волим да се мијешам у односе у другим државама. Ни у БиХ, ни у Републици Српској. Под огромним притиском је била Република Српска. Под огромним притиском је господин Додик и његова породица, и то нема везе са тим какви сте у политици. Једино што могу да кажем нашем народу у Српској, без обзира на тежину ситуација са којом се Српска суочавала, увијек постоји неко на кога могу да рачунају - то је мајка Србија. Даћемо све да са нашим народом у Српској сачувамо мир и стабилност. Да никога не угрозимо, али да Срби у Српској остану свој на своме", рекао је Вучић.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик се захвалио на импресивном дану.
"Знамо како је то изгледало прије десетак година. Данас смо свједочили нечемо што показује снагу да се одврати било који непријатељ, а то значи и нама у Републици Српској. Поносан сам што је Србија у овом сегменту напредовала", поручио је Додик.
