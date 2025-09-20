Logo

Трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста из Пољске

СРНА

20.09.2025

Трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста из Пољске
На путу Подроманија-Рогатица, у мјесту Ковањ, данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је смртно страдао мотоциклиста из Пољске.

Несрећа се десила око 13.30 сати.

Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица извршили су увиђај на мјесту догађаја.

Смрт мотоциклисте констатована је у Дому здравља Рогатица, а о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Више околности несреће биће познато након увиђаја.

