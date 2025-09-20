Трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста из Пољске

Извор:
СРНА
20.09.2025
17:20
На путу Подроманија-Рогатица, у мјесту Ковањ, данас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је смртно страдао мотоциклиста из Пољске.
Несрећа се десила око 13.30 сати.
Полицијски службеници Полицијске станице Рогатица извршили су увиђај на мјесту догађаја.
Смрт мотоциклисте констатована је у Дому здравља Рогатица, а о свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
Више околности несреће биће познато након увиђаја.
