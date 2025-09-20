Протест у Загребу: "Нисмо усташе, али ћемо устати"

Извор:
20.09.2025
Хрватска група "Иницијатива за бољу Хрватску" (ЗБХ) одржала је данас (20.септембра) у Загребу на тргу Бана Јелачића протест против, како наводе, увоза страних радника, уз поруку да им је циљ "добробит народа".
На Тргу бана Јелачића јутрос рано је постављена опрема. "Нисмо усташе, али ћемо устати", стоји на једном транспаренту, преноси Индекс.
"Ми смо ту да Хрватску одбранимо од замјене становништва. Ово је наша домовина, хрватска култура, ми ћемо у својој држави причати хрватски језик, користићемо хрватску валуту, хрватску куну, ако то грађани на референдуму одлуче тако", рекао је организатор Роналдо Баришић.
Баришић је у обраћању окупљенима, према наводима хрватског Индекса, навео да је неопходно да се приоритет у запошљавању да хрватском становништву, а тек кад се они запосле, може доћи до "увоза радника", који ће, према његовим ријечима, морати да поштују хрватску културу и језик.
"Њихов план је да замијене мене, да замене све. Можда ни ја нећу бити овдје за 20 година, можда ће Непалци имати свој скуп. Позивам младост и дијаспору да се врате. Ово је ваша земља. Ако Бог да, ускоро ћемо вратити нашу валуту. Хвала дијаспори, они носе домовину у срцу", нагласио је Баришић.
Организатор протеста је истакао и да веома поштује Хрватске одбрамбене снаге (ХОС), додајући да им шаље поздраве са скупа.
Баришић је истовремено истакао да не подржава ниједну политичку странку "која ради против хрватских грађана" и упутио позив хрватском премијеру Андреју Пленковићу да "сарађује с хрватским народом"
"Слава Украјини, али само ако се може рећи наш поздрав којег не смијем рећи, али ја га подржавам", рекао је организатор протеста, на шта су му окупљени одговорили усташким повиком "За дом спремни".
Баришић је, приликом говора, истакао да не подржава владајућу Хрватску демократску заједницу (ХДЗ), али да је прије за то да "ХДЗ кроји судбину него љевичари", додајући да је за њега Марко Перковић Томпсон "предсједник Хрватске".
Он је током протеста истакао и да ЛГБТ особама не би требало да буде допуштено показивање блискости на улици, као ни мушкарцима и женама, и позвао на строжа правила на улици.
У једном тренутку дошло је до мањег инцидента.
Наиме, на постоље стуба на Тргу бана Јелачића попела се дјевојка која је држала отворену књигу у којој није писало ништа, рекавши да то представља "празнину".
Баришић је тражио од редара да уклоне дјевојку, а они су позвали полицију, која је навела да нема разлога за интервенцију и уклањање дјевојке.
Како наводи Индекс, скупу је присуствовало око 300 људи.
