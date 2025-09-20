Комшије у шоку након убиства таксисте, открили детаље хорора у Чачку: "Из кафане се чула бука и псовке"

Извор:
Таксисту Дејана С. (50) су насмрт претукла браћа Владимир Јоцовић и Р. Ј. са још једним мушкарцем, за којим полиција још увијек трага.
Глумац Владимир Јоцовић је наводно добро познат чачанској полицији, али не по својим улогама у филмовима и серијама, већ због прекршаја у алкохолисаном стању.
Познаници и пријатељи Владимира Јоцовића су за Блиц ТВ да нису очекивали да би он могао да почини убиство без обзира на његово, како су навели, “конфликтно понашање”.
Репортерка Блица разговарала је са мјештанкама Чачка. Једна од њих познавала је убијеног Дејана С. као и његову породицу. Она је истакла да се ради о добром и дружељубивом човјеку.
– Познавала сам покојног таксисту као и његове родитеље. Били смо комшије, дружили смо се. Покојник је био добар човјек, дружељубив. Сви смо потресени овом жалосном вијешћу. Збуњена сам, опростите, тако да не могу нешто много више да вам кажем – рекла је једна Чачанка.
Друга саговорница истакла је да је веома забринута за безбједност себе и своје дјеце након бруталног насиља које се догодило у близини њене куће.
– Страшно, плашим се. Да ли је могуће да се то дешава? Живим овдје од дјетињства. За овакве злочине код нас нисам чула никада. Уплашила сам се и за себе и за дјецу – рекла је.
Комшије и даље у невјерици препричавају тучу с трагичним исходом.
– Из кафане се чула бука и псовке. Чуо сам и да шкрипе столице и све то није дуго трајало. Убрзо потом смо зачули сирене Хитне помоћи а дошла је и полиција. Затворили су читав кварт, али су се присутни након инцидента разбежали када су видјели да мушкарца у болницу одвозе у врло лошем стању. Полиција је убрзо све блокирала а кафани нико није могао да приђе док је трајао увиђај – испричао је један од свједока за Информер.
