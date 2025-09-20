"Омладина се у Требињу распада": За осам мјесеци одузето 215 kg марихуане

20.09.2025
Плодоносна је ова година са херцеговачку полицију, за осам мјесеци одузели су 215 kg марихуане, поднијели 13 извјештаја и документовали 19 лица од којих су два повратници.
Заплијењена дрога преко брда стигла је из Црне Горе а онда добро ушушкана а аутима регуларним путевима требала је даље.
Број случајева злоупотребе опојних дрога ове године је 140, прошле године су била 94. Дрога је заплијењена у двије опсежне акције УСКОК 1 И УСКОК 2. Није било лако.
"Морамо знати да је велики улог новца, да се ради о једној забрањеној категорији и да без обзира на све криминалци су свјесни да приликом пада остају и без новца а Бога ми у овим случајевима ни затворске казне нису мале", каже Синиша Лакета, начелник Полицијске управе Требиње.
"Неовлаштена производња или промет опојних дрога како је предвиђено чланом 207 КЗ у свом основном облику у ставу 1 запријећена је казна затвора од једне до десет година", поручује портпарол Тужилаштва у Требињу Срђан Вукановић.
Циљ ПУ Требиње нису филмске заплијене, циљ је дрогу склонити са улице.
"У претходном периоду је ПУ Требиње провела низ активности гдје нису имали одређене заплијене али се ишло циљано на одређена лица као што су акција Улица 1 и Улица 2 које су спроведене у Требињу и у Херцеговини током 2022. и 2023. године гдје смо идентификовали локалне дилере који трују омладину", рекао је Лакета.
Омладина се трује, нажалост број конзумената наркотика на југу стално расте, за АТВ каже требињски доктор Зоран Радовић признаје да је забринут, упозорава да је све више младих људи који се дрогирају. Каже, боље се живи, добро се зарађује а до дроге је лако.
"Ја вам то не могу пренијети колики је то проблем у граду, јер ја то знам из више углова. Да употријебим један радикалнији израз и мало ружан израз који није медицински “омладина се у Требињу распада”, буквално не претјерујем. Ми само један мали дио имамо овдје код нас у Центру те омладине која долази на лијечење или покушај лијечења када су већ у великим проблемима здравственим", каже доктор Зоран Радовић, Центар за ментално здравље Требиње.
Зато доктор каже да се у рјешавање овога проблема морају укључити сви. Осим марихуане ове године је до сада одузето више од килограм амфетамина, 40 g кокаина сјеменке канабиса. И претходних година било је запљена, 2019 одузето је 240 kg, 2022. у акције Шлепа заплијењено је 32 kg, 2023. обиљежила је акција Носач. Заплијењена дрога се депонује у депозит Основног суда у Требињу.
