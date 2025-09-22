Logo

Захарова о нападу на Крим: Чин тероризма који спонзоришу НАТО и ЕУ

22.09.2025

08:25

Фото: Танјуг/АП

Напад дронова на Јалту и друге дијелове Крима јш један је чин тероризма кијевског режима, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

"Сви у НАТО-у и ЕУ, који траже извор агресије на европском континенту, треба да приђу огледалу и да га тамо угледају. Управо они су пулс дестабилизације и ширења тероризма у Европи, спонзоришући кијевски режим и снабдијевајући га оружјем", рекла је Захарова.

Министарство одбране Русије саопштило је да је кијевски режим јуче извео намјерни терористички напад на цивилне објекте на Криму.

супертајфун Рагаса

Свијет

Супертајфун упалио све аларме: Прекида се настава, затварају аеродроми

Оружане снаге Украјине гађале су зону одмаралишта гд‌је нема војних објеката, користећи дронове, опремљене распрскавајућом муницијама, преноси "Спутњик".

Три особе погинуле су у нападу украјинских дронова на Крим, док је 16 рањено, објавио је гувернер Крима Сергеј Аксјонов на "Телеграму".

