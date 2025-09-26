НИС се огласио о америчким санкцијама

26.09.2025
09:16
Коментари:0
Министарство финансија САД издало је 25. септембра нову посебну лиценцу којом се компанији НИС омогућава обављање оперативних активности најкасније до 1. октобра 2025. године, саопштено је данас из те компаније, из које наводе да су обезбијеђене довољне количине нафтних деривата за снабдијевање тржишта у овом тренутку.
У саопштењу се наводи да је НИС 14. марта поднио Министарству финансија САД и захтјев за уклањање компаније са СДН листе, што је дуготрајан и комплексан процес.
- У таквим условима, компанија настоји да прилагоди пословање новонасталим околностима и приоритети остају очување стабилности на домаћем тржишту нафтних деривата, као и очување социјалне стабилности запослених - истиче НИС.
Наводи се да је компанија обезбедила довољно залиха сирове нафте за прераду, као и довољне количине нафтних деривата за снабдијевање тржишта у овом тренутку, те да су бензинске станице компаније уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата и спремне да задовоље потребе потрошача.
Тенис
Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!
- Компанија НИС поштује законе Републике Србије и других држава на чијим тржиштима послује и својим пословањем није допринијела увођењу санкција које угрожавају рад компаније и социјалну стабилност више од 13.000 запослених - наглашава се у саопштењу.
НИС ће, како се додаје, наставити да прати промјене и редовно обавјештава јавност и своје запослене о свим битним измјенама.
Такође, НИС наставља сарадњу са Министарством финансија САД на захтјеву за уклањање са листе санкција и продужења лиценце, као и сарадњу са акционарима на рјешавању новонастале ситуације, закључује се у саопштењу НИС-а.
Здравље
Нови бизаран тренд прати све више одраслих: Држе цуцле у устима
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Најновије
Најчитаније
09
30
09
27
09
25
09
24
09
23
Тренутно на програму