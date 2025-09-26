Нова драма на небу изнад Данске: Виђени дронови, авион се вратио, отказан лет

26.09.2025
Сервис за праћење летова "Флајтрадар24" саопштио је да су рано јутрос забиљежени нови извјештаји о виђењу дронова у данском граду Алборгу.
Авион на лету КЛ1289 се вратио у Амстердам, док је лет СК1225 из Копенхагена отказан, навео је "ФлајтРадар24" на мрежи Икс, пренио је Ројтерс.
Полиција је синоћ у 23.40 часова затворила ваздушни простор изнад аеродрома Алборг због сумње на присуство дронова, али није могла да потврди да су они виђени.
Ваздушни простор је поново отворен јутрос у 00.35. часова.
Ово је друга ноћ заредом да је ваздушни простор аеродрома затворен због активности дронова - исто се догодило и у сриједу увече, истиче Ројтерс.
Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9— Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025
