Нова драма на небу изнад Данске: Виђени дронови, авион се вратио, отказан лет

26.09.2025

08:17

Нова драма на небу изнад Данске: Виђени дронови, авион се вратио, отказан лет

Сервис за праћење летова "Флајтрадар24" саопштио је да су рано јутрос забиљежени нови извјештаји о виђењу дронова у данском граду Алборгу.

Авион на лету КЛ1289 се вратио у Амстердам, док је лет СК1225 из Копенхагена отказан, навео је "ФлајтРадар24" на мрежи Икс, пренио је Ројтерс.

Полиција је синоћ у 23.40 часова затворила ваздушни простор изнад аеродрома Алборг због сумње на присуство дронова, али није могла да потврди да су они виђени.

Ваздушни простор је поново отворен јутрос у 00.35. часова.

Ово је друга ноћ заредом да је ваздушни простор аеродрома затворен због активности дронова - исто се догодило и у сриједу увече, истиче Ројтерс.

dron

Danska

