Кина покреће кампању: Жели да обузда ширење песимизма и очаја на друштвеним мрежама

26.09.2025
07:59
Коментари:0
Кинеска влада циља на емоцију која је постала превише уобичајена на интернету и друштвеним мрежама у земљи: очајање.
Ове недјеље, Кинеска администрација за сајбер простор покренула је двомјесечну кампању за сузбијање објава на друштвеним мрежама које ''претјерано преувеличавају негативна и песимистична осјећања“. Циљ је, према ријечима власти, ''исправљање негативних емоција“ и ''стварање цивилизованијег и рационалнијег онлајн окружења“.
Мете укључују наративе попут ''учење је бескорисно“ и ''напоран рад је бескористан“, као и приче које промовишу ''свјетски замор“.
Кина се суочава са економским успоравањем након кризе становања, високе незапослености младих и жестоке конкуренције за факултете и послове - све то је довело до осјећаја разочарања међу млађом генерацијом.
''Млади људи у Кини имају озбиљна питања о будућим изгледима својих живота и морају се суочити са чињеницом да ће њихови услови за живот вјероватно бити гори од оних генерације њихових родитеља“, каже за BBC Сајмон Сиханг Луо, ванредни професор друштвених наука на Технолошком универзитету Нањанг у Сингапуру.
А забринутост Пекинга због растуће фрустрације одразила се у таласу санкција усмјерених на инфлуенсере и платформе друштвених медија у земљи.
Прошле недјеље, познати креатор садржаја Ху Ченфенг уклонио је све своје објаве са својих налога на друштвеним мрежама. Нико не зна зашто, јер кинески званичници нису дали објашњење. Али се вјерује да је то био одговор на вирални коментар који је недавно дао, класификујући људе и предмете као ''Епл“ или ''Андроид“ - ово друго се користи за описивање ствари које су инфериорне у односу на прво.
''Типична Андроид логика, Андроид особа, Андроид квалификације“, рекао је током преноса уживо који се од тада широко дијели на мрежи.
Док су многи кинески корисници друштвених медија брзо повјеровали у шалу, други су оптужили Хуа да сије друштвене подјеле.
Чини се да су такве очигледне шале о неједнакости постале незгодна тема, јер појачавају подјеле на којима Кинеска комунистичка партија радије не би да се задржава.
Цензура није ништа ново на кинеском интернету. Све што сугерише критику Партије, њених лидера или се дотиче контроверзних тема са политичким импликацијама брзо се уклања, пише ББЦ.
Оно што је необично у вези са овом кампањом против песимизма јесте то што изгледа да циља низ онлајн понашања која би могла да створе или допринесу осјећањима негативности.
Џанг Сјуефенг, познати онлајн тутор познат по својој жестокој реторици о образовању и друштвеним питањима, изазвао је контроверзу почетком овог мјесеца када је обећао да ће донирати најмање 100 милиона кинеских јуана (14 милиона долара) ако Пекинг одлучи да изврши инвазију на Тајван. Али тек ове недјеље је постао мета кинеске цензуре.
Његови налози на друштвеним мрежама, који имају милионе пратилаца, блокирани су да би добили нове пратиоце, објавили су локални медији у сриједу.
Али нису у питању само појединци. Кина жели да платформе друштвених медија играју улогу у масовном чишћењу интернета.
Овог мјесеца, Администрација за сајбер простор је саопштила да ће наметнути ''строге казне“ апликацијама друштвених медија Xiaohongshu, Kuaishou и Weibo због тога што нису обуздале ''негативни“ садржај, као што су „сензационализујуће личне вијести о познатим личностима“ и друге ''тривијалне информације“, преноси Кликс.
