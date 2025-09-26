Logo

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

26.09.2025

21:11

Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса
Катарина и Дарко Лазић су, враћајући се са промоције коју је Тијана Матић организовала, доживјели тешку саобраћајну несрећу.

Интересовање за породицу Лазић не јењава, а Тијана Матић је у емисији ''Сити Хајп'' открила како се Катарина и Дарко осјећају.

"Каћа и Дарко су добро, опорављају се. То ће потрајати, повријеђене су им главе и једном и другом, али су ван животне опасности. Каћу сам видјела, Дарко је спавао пошто је он касније дошао из болнице. Све вријеме је звонио телефон и њој и мени. Она има мању повреду од њега, али важно је да су добро и да се опорављају", каже Тијана Матић и додаје да су Каћа и Дарко изгледали језиво након несреће.

На питање да ли је Дарко Лазић конзумирао алкохол Тијана Матић није дала конкретан одговор.

"Не желим ништа да тврдим нити демантујем што нисам својим очима видела. Видјела сам га са енергетским пићем неколико пута, али не могу да тврдим да је пио нити да није, нисам видјела и не знам шта је радио кад ја нисам била ту", закључила је.

(Информер)

Дарко Лазић

Саобраћајна несрећа

