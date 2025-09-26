Свастика више не може да ћути: Дарко и Каћа су изгледали језиво након удеса

Извор:
26.09.2025
Катарина и Дарко Лазић су, враћајући се са промоције коју је Тијана Матић организовала, доживјели тешку саобраћајну несрећу.
Интересовање за породицу Лазић не јењава, а Тијана Матић је у емисији ''Сити Хајп'' открила како се Катарина и Дарко осјећају.
"Каћа и Дарко су добро, опорављају се. То ће потрајати, повријеђене су им главе и једном и другом, али су ван животне опасности. Каћу сам видјела, Дарко је спавао пошто је он касније дошао из болнице. Све вријеме је звонио телефон и њој и мени. Она има мању повреду од њега, али важно је да су добро и да се опорављају", каже Тијана Матић и додаје да су Каћа и Дарко изгледали језиво након несреће.
"Ја сам видела снимак кола у медијима, језиво је изгледало, зато су људи и били уплашени. Обоје су изгледали језиво јер им је глава ударена. Знате и сами кад се посјечете, крв иде на све стране. Сигурно да је призор био језив, зато и кажем, тек када сам чула да су океј, без обзира на ту повреду главе, знала сам да је све у реду. Посјекотине нису тешке тјелесне повреде, то ће да зарасте.
На питање да ли је Дарко Лазић конзумирао алкохол Тијана Матић није дала конкретан одговор.
"Не желим ништа да тврдим нити демантујем што нисам својим очима видела. Видјела сам га са енергетским пићем неколико пута, али не могу да тврдим да је пио нити да није, нисам видјела и не знам шта је радио кад ја нисам била ту", закључила је.
