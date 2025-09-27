Logo

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

СРНА

27.09.2025

Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху
Фото: Pexels

Руски ронилац Алексеј Молчанов заронио је 126 метара у једном даху и тако поставио нови свјетски рекорд на Свјетском првенству у роњењу на дах (АИДА) у Лимасолу, на Кипру.

Молчанов се спустио дубоко испод Средоземног мора само уз помоћ лампе на челу, два пераја и ужета као линије оријентације, у подвигу који се сматра једном од технички најзахтјевнијих категорија роњења на дах.

саобраћајна-несрећа-260925

Хроника

Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

Молчанов је оборио сопствени свјетски рекорд из 2024. године од 125 метара, током којег је задржао дах запањујућа четири минута и 32 секунде, подсјећа Би-Би-Си.

