Рус оборио рекорд: Заронио 126 метара у једном даху

Руски ронилац Алексеј Молчанов заронио је 126 метара у једном даху и тако поставио нови свјетски рекорд на Свјетском првенству у роњењу на дах (АИДА) у Лимасолу, на Кипру.
Молчанов се спустио дубоко испод Средоземног мора само уз помоћ лампе на челу, два пераја и ужета као линије оријентације, у подвигу који се сматра једном од технички најзахтјевнијих категорија роњења на дах.
Молчанов је оборио сопствени свјетски рекорд из 2024. године од 125 метара, током којег је задржао дах запањујућа четири минута и 32 секунде, подсјећа Би-Би-Си.
