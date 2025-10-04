Logo

"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

Извор:

Курир

04.10.2025

12:42

Коментари:

0
"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић
Фото: Printscreen/Facebook/Aleksinac.net

Стравичан пожар избио је прије неколико дана у породичној кући породице Љубеновић из Доњег Сухотна код Алексинца! Изгореле су четири краве и једно теле, а пожар је изазвао трактор.

Сцена која је затекла присутне на имању била је потресна, штала је била у пепелу, а крава је лежала мртва насред дворишта.

Према ријечима домаћина Марка Љубеновића трактор је преспојио.

- Трактор је био доле, преспојио је, сам почео да вергла, да пали. Букнуо је од‌једном, запалио се резервоар, горјели су ту снопови траве, овдје коса, са кукурузом, и кренуо је пожар - испричао је за Алексинац нет Љубеновић.

Четири краве су изгорјеле. Љубеновићи имају прасиће и свиње.

- Нешто је спашено, а нешто тек треба да отварамо - каже Марко.

Људских жртава хвала Богу нема.

(Алексинац.нет)

Подијели:

Тагови:

пожар

Aleksinac

krava

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Снијег на Јахорини

Србија

У Србији спасено осморо људи које је завијао снијег

5 ч

0
Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

Србија

Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

6 ч

0
НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

Србија

НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

7 ч

0
Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

Србија

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner