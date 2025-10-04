"Трактор је изазвао пожар, крава је лежала мртва насред дворишта" Стравичне сцене на имању породице Љубеновић

Извор:
Курир
04.10.2025
12:42
Коментари:0
Стравичан пожар избио је прије неколико дана у породичној кући породице Љубеновић из Доњег Сухотна код Алексинца! Изгореле су четири краве и једно теле, а пожар је изазвао трактор.
Сцена која је затекла присутне на имању била је потресна, штала је била у пепелу, а крава је лежала мртва насред дворишта.
Према ријечима домаћина Марка Љубеновића трактор је преспојио.
- Трактор је био доле, преспојио је, сам почео да вергла, да пали. Букнуо је одједном, запалио се резервоар, горјели су ту снопови траве, овдје коса, са кукурузом, и кренуо је пожар - испричао је за Алексинац нет Љубеновић.
Четири краве су изгорјеле. Љубеновићи имају прасиће и свиње.
- Нешто је спашено, а нешто тек треба да отварамо - каже Марко.
Људских жртава хвала Богу нема.
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
07
15
57
15
48
15
45
15
34
Тренутно на програму