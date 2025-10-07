Logo

Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

Руски ФПВ дрон са оптичким влакнима извео је у недјељу први забиљежени прецизан удар унутар Краматорска, великог града на истоку Украјине, потврдило је градско вијеће.

Иако у нападу није било повријеђених, појава ове врсте дрона дубоко у позадини изазвала је озбиљну забринутост, пише "Вор Зон".

За разлику од стандардних дронова који се ослањају на радио-везу, ФПВ дронови повезани оптичким влакнима са својим оператерима готово су потпуно имуни на електронско ометање.

Такође, заобилазе препреке попут брда или зграда које би могле да блокирају радио-сигнале. Иако имају и недостатке, попут ограниченог домета дефинисаног дужином кабла и смањене покретљивости, њихова отпорност чини их изузетно опаснима. А њихов домет се непрестано повећава.

Краматорск на удару

Краматорск, који је пре руске инвазије имао око 200.000 становника, данас је дом за отприлике половину тог броја.

Град се налази двадесетак километара од прве линије фронта и све чешће је мета руских напада, али ово је први пут да је погођен дроном с оптичким влакнима.

Украјински медиј "Радио Слобода" истиче да овај напад сигнализира опасан тренд.

"Један удар и једно оштећено возило неће промијенити безбједносну ситуацију на првој линији фронта или у самом Краматорску, али показује тренд. Прво, руске трупе показале су домет и рањивост административног центра Доњецке области на дронове с оптичким влакнима. Друго, ако се удари различитим врстама ФПВ дронова појачају, можемо говорити о претњи цивилној и војној логистици како би се створили предуслови за будућу офанзиву...“, наводе они.

Снимак напада

Видео-снимак са самог дрона, који је објављен на друштвеним мрежама, изузетно је јасан - што је кључна предност ове технологије. За разлику од тога, пренос са радио-контролисаног дрона на тој удаљености, нарочито у урбаном окружењу, био би пун сметњи.

Снимак приказује дрон како лети изнад улице у Краматорску, а затим нагло скреће и удара у камионет паркиран поред стамбене зграде.

Обје стране у сукобу развиле су дронове с оптичким влакнима који теоретски могу да достигну и до 40 километара, иако се у оперативној употреби углавном користе верзије са краћим дометом.

Ипак, у току су напори да се домет повећа на више од 50 километара, што би представљало огроман проблем за логистику и цивиле дубоко у позадини.

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

napad

dron

dronovi

Владимир Путин

