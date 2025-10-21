Голубовић и Нетанјаху посјетили Доњу Градину: Не допустити да се страдање понови

21.10.2025
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и израелски писац Идо Нетанјаху данас су у посјети Спомен-подручје Доња Градина.
Израелски писац Идо Нетанјаху изјавио је да је јако важно да људи дођу да виде ово мјесто и не допусте да се тако нешто понови.
''Држава Израел је и основана да се овакве ствари не би више никада поновиле. Нисам знао до скоро да је у Другом свјетском рату убијено толико нејевреја, попут Срба и Рома'', рекао је Нетанјаху.
Изасланик предсједника Републике Српске Марко Ромић рекао је да је од изузетног значаја Нетанјахуова посјета Доњој Градини.
''Ово је мјесто на којем су дубока патња српског и јеврејског народа за вјечност везивала нашу заједничку историју, али још важније нашу заједничку будућност. Овим показујемо и доказујемо да Израел јесте сигуран партнер и пријатељ Републике Српске и да наше двије земље, управо подсјећајући се на ова страшна страдања, граде сигурну будућност'', рекао је Ромић.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић подсјетио је да су у Доњој Градини у периоду Независне Државе Хрватске, осим српског народа, мучки убијани и припадници јеврејског и ромског народа.
Министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић рекла је да тишина у Доњој Градини опомиње да мир и слободу треба чувати и цијенити изнад свега.
Директор Спомен-подручја Доња Градина Тања Тулековић рекла је да је данашња посјета Нетањахуа доказ српско-јеврејског пријатељства и међусобне повезаности која је заснована на историјским чињеницама о страдању Срба и Јевреја.
Кустос Спомен-подручја Дона Градина Мирко Димић је за делегацију одржао историјски час након чега су гости обишли комплекс меморијала, преносе Агенције.
