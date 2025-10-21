Рок за промјену љекара истиче 31. октобра

Извор:
АТВ
21.10.2025
12:11
Редован термин за промјену породичног љекара, педијатра и гинеколога истиче 31. октобра и осигураници нису обавезни да наводе разлоге за то, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
''Потребно је попунити одговарајуће обрасце код новоизабраног доктора и овјерити их у Фонду, а код новог доктора осигураници могу да остварују здравствену заштиту од почетка наредне године'', истичу у Фонду.
Из Фонда подсјећају да је редован термин за промјену породичног љекара, педијатра и гинеколога од септембра до краја октобра, што омогућава да се уговори за примарну здравствену заштиту потпишу раније.
''Финансијска вриједност уговора са домовима здравља и другим установама примарног нивоа првенствено зависи од броја регистрованих лица у тим установама, због чега је и важно да се регистрације осигураника спроводе у наведеном периоду'', подсјећају из Фонда.
Из Фонда напомињу да и даље остаје могућност да осигураници могу и мимо за то предвиђеног периода да промијене љекара, али је тада потребно навести оправдан разлог, као што је промјена пребивалишта, престанак рада изабраног доктора и слично.
Грађани се за тим породичне медицине могу регистровати у домовима здравља или у приватним амбулантама породичне медицине са којима Фонд има потписан уговор.
''Наш циљ је да обезбиједимо што бољу доступност и квалитет здравствених услуга, као и могућност да грађани сами могу да бирају породичног доктора, као и гинеколога и педијатра'', истичу у Фонду здравственог осигурања Српске.
