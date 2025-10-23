Гужве на више граничних прелаза

23.10.2025
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Велика Кладуша, Брод и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Из АМС-а наводе да на осталим прелазима нема дужих задржавања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
БиХ
Возачи опрез: Дуге колоне возила према Хрватској
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона, која се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна возила могу саобраћати на Шепку од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину, јавља Срна.
