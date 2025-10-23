Logo

Гужве на више граничних прелаза

23.10.2025

12:55

Гужве на више граничних прелаза
Фото: АМСРС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Велика Кладуша, Брод и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Из АМС-а наводе да на осталим прелазима нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прела-Градишка-17102025

БиХ

Возачи опрез: Дуге колоне возила према Хрватској

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона, која се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна возила могу саобраћати на Шепку од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину, јавља Срна.

