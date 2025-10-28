Дара Бубамара снима филм о свом животу: Изабрала ко ће је глумити

Извор:
Дара Бубамара која се ових дана поново нашла у сукобу са колегиницом Милицом Павловић, прокоментарисала је снимање документарца о естрадном магу и истакла да је нико није звао да учествује и она у пројекту.
"Чула сам синоћ нешто о томе, али ја за сада још не знам детаље. Нисам била саговорница, али би била добра за то јер га баш дуго познајем. Мислим, продукција нека одлучи", рекла је Дара за окупљене медије.
Пjевачица је одмах након тога открила да и она жели да сними филм о свом животу.
"Ја ћу снимати свој филм о свом животу, али да ја глумим. Хелена, од мог рођеног брата кћерка, фантастично пева и она може да глуми мене када сам била девојчица. Ево сада сам замислила то, али се често мени деси када ја замислим да ми се и оствари", рекла је она, па додала:
Рецимо "Моји принципи", да људи виде колико је све то било тешко и да мој пут није био лаган, јер сам се ја као дјевојчица изборила за све. Књигу нећу писати, јер то не може толико добро да се опише, а и ја треба да глумим, пише Информер.
