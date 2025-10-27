Logo

На два сата од Бањалуке нуде плату 3.000 КМ: Радника нема, увозиће странце

Извор:

Индекс

27.10.2025

20:30

На два сата од Бањалуке нуде плату 3.000 КМ: Радника нема, увозиће странце
Фото: Pexel/Mike Bird

Загребачки холдинг, након низа неуспјелих конкурса, донио је одлуку да запосли стране раднике као гробаре. Из Холдинга тврде да ће гробари имати плату од 1.500 евра.

Седморо страних радника ускоро долази радити на загребачка гробља. Портпарол Холдинга Дубравка Грубишић потврдила је за ХРТ да су већ предали захтјев Министарству унутрашњих послова за издавање дозвола за боравак и рад, које се очекују у року од два до три мјесеца.

PIJACA-190925

Друштво

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

„Загребачки холдинг је у неколико наврата проводио конкурсе, али нисмо могли пронаћи адекватне раднике, па смо се окренули законској могућности и потражили раднике из трећих земаља“, казала је Грубишић.

Доленец: Потреба за страним радницима све већа

Из Синдиката комуналних радника и возача „Чистоће Загреб“ поручују да се стварна плата не подудара с оном коју наводи Холдинг. Предсједник синдиката Мумин Хоџић истиче да се износ од 1.500 евра достиже само уз додатке.

„Ексхумација је 9,36 евра и онда вам кажу да је плата 1.500 евра. Јесте – ако радите четири суботе“, навео је Хоџић.

Синдикални повјереник Горан Црнековић додао је да гробари раде тежак посао по свим временским условима, а посао обухвата ископ и затрпавање гробова, поправке утонућа, скидање вијенаца, помоћ у хортикултури и припрему одра.

netfliks netflix нетфликс пиксабеј

Занимљивости

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

Замјеница градоначелника Данијела Доленец изјавила је да су потребе за страним радницима све веће, не само у гробљима него и у другим градским предузећима. „Пролазимо тај тест запошљавања који води према запошљавању страних радника, а то се односи и на позицију асфалтера у Загребачким цестама“, истакла је Доленец.

(Индекс)

