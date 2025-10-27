Ураган Мелиса достигао најопаснију категорију 5: Има све карактеристике катастрофалне олује

Извор:
Кликс
27.10.2025
20:13
Коментари:0
Ураган Мелиса достигао је највишу, пету категорију и почео пустошити Јамајку снажним ударима вјетра и обилним падавинама, док се очекује да ће у наредним сатима погодити и источни дио Кубе, Бахаме те Туркс и Кајкос.
Амерички Национални центар за урагане (НХЦ) саопштио је да Мелиса сада има сталне ударе вјетра брзине до 270 километара на сат, што је чини најјачим ураганом који је икада задесио Јамајку. У тренутку када је прешла у категорију 5, налазила се око 230 километара југозападно од Кингстона, крећући се врло споро – тек око 5 километара на сат.
Метеоролози упозоравају да споро кретање урагана значи да ће снажне кише и вјетрови дуже трајати, повећавајући ризик од разорних поплава и клизишта. У појединим дијеловима острва очекује се и до метар падавина.
From a crewmember on yesterday's Teal 74 mission into now-Category 5 Hurricane #Melissa. As clear of an eye as you will see in the Atlantic basin. pic.twitter.com/5tktvvrIR1— Jeremy DeHart (@JeremyDeHartWX) October 27, 2025
„Ова комбинација екстремних падавина, јаких вјетрова и олујног удара могла би изазвати катастрофалне посљедице за Јамајку“, упозорио је Џејми Роум, замјеник директора НХЦ-а.
Власти су наредиле евакуацију појединих дијелова Кингстона и других угрожених подручја, док је цијело острво проглашено зоном високе пријетње. Премијер Ендру Холнес позвао је грађане да поштују наредбе о евакуацији и остану у својим домовима током олује.
„Молим сваког Јамајчанина да се припреми, остане у затвореном простору и сарађује с властима. Пребродићемо ово и обновити оно што буде уништено“, поручио је Холнес.
Ипак, током послијеподнева стигли су извјештаји да су поједини становници, покушавајући се склонити у склоништа, затекли закључане објекте. Холнес је признао пропусте и затражио „нулти степен грешке“ у поступању институција.
Свијет
Ураган ''Мелиса'' ојачао до олује пете категорије
На Куби су власти већ евакуисале више од пола милиона људи из приобалних и планинских подручја, док је више од 250.000 становника смјештено у склоништа у регији Сантијаго де Куба. Школе, аутобуски и жељезнички саобраћај на истоку земље обустављени су до даљњег.
Ураган Мелиса већ је проузроковао смрт најмање четири особе на острву Хиспаниола, које дијеле Хаити и Доминиканска Република, гдје су поплаве однијеле животе троје људи у Хаитију и једне особе у Санто Домингу.
Професорица Лиз Стивенс са Универзитета у Редингу упозорила је да Мелиса има „све карактеристике катастрофалне олује“.
Свијет
Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима
„Споропокретни ураган категорије 5, с екстремним падавинама и олујним ударима, представља упозорење свијету о томе колико су климатске промјене већ појачале разорну моћ оваквих временских система“, казала је Стивенс.
НХЦ процјењује да ће се језгро урагана током ноћи и уторка кретати преко Јамајке, потом источне Кубе, а у сриједу према југоисточним Бахамима. Иако се очекују мања колебања у јачини, Мелиса ће, према прогнозама, остати „изузетно снажан велики ураган“.
За сада се не очекује да ће олуја директно погодити копно Сједињених Америчких Држава, иако би дуж источне обале могла изазвати грубље таласе и мања плављења обале.
Јамајка, која је у прошлости преживјела разорне олује попут урагана Гилберт 1988. године, сада се суочава с до сада незабиљеженим изазовом – директним ударом урагана категорије 5.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму