Logo

Ураган Мелиса достигао најопаснију категорију 5: Има све карактеристике катастрофалне олује

Извор:

Кликс

27.10.2025

20:13

Коментари:

0
Ураган Мелиса достигао најопаснију категорију 5: Има све карактеристике катастрофалне олује
Фото: Tanjug/AP/NOAA

Ураган Мелиса достигао је највишу, пету категорију и почео пустошити Јамајку снажним ударима вјетра и обилним падавинама, док се очекује да ће у наредним сатима погодити и источни дио Кубе, Бахаме те Туркс и Кајкос.

Амерички Национални центар за урагане (НХЦ) саопштио је да Мелиса сада има сталне ударе вјетра брзине до 270 километара на сат, што је чини најјачим ураганом који је икада задесио Јамајку. У тренутку када је прешла у категорију 5, налазила се око 230 километара југозападно од Кингстона, крећући се врло споро – тек око 5 километара на сат.

Метеоролози упозоравају да споро кретање урагана значи да ће снажне кише и вјетрови дуже трајати, повећавајући ризик од разорних поплава и клизишта. У појединим дијеловима острва очекује се и до метар падавина.

„Ова комбинација екстремних падавина, јаких вјетрова и олујног удара могла би изазвати катастрофалне посљедице за Јамајку“, упозорио је Џејми Роум, замјеник директора НХЦ-а.

Власти су наредиле евакуацију појединих дијелова Кингстона и других угрожених подручја, док је цијело острво проглашено зоном високе пријетње. Премијер Ендру Холнес позвао је грађане да поштују наредбе о евакуацији и остану у својим домовима током олује.

„Молим сваког Јамајчанина да се припреми, остане у затвореном простору и сарађује с властима. Пребродићемо ово и обновити оно што буде уништено“, поручио је Холнес.

Ипак, током послијеподнева стигли су извјештаји да су поједини становници, покушавајући се склонити у склоништа, затекли закључане објекте. Холнес је признао пропусте и затражио „нулти степен грешке“ у поступању институција.

Ураган Мелиса

Свијет

Ураган ''Мелиса'' ојачао до олује пете категорије

На Куби су власти већ евакуисале више од пола милиона људи из приобалних и планинских подручја, док је више од 250.000 становника смјештено у склоништа у регији Сантијаго де Куба. Школе, аутобуски и жељезнички саобраћај на истоку земље обустављени су до даљњег.

Ураган Мелиса већ је проузроковао смрт најмање четири особе на острву Хиспаниола, које дијеле Хаити и Доминиканска Република, гдје су поплаве однијеле животе троје људи у Хаитију и једне особе у Санто Домингу.

Професорица Лиз Стивенс са Универзитета у Редингу упозорила је да Мелиса има „све карактеристике катастрофалне олује“.

Ураган Мелиса

Свијет

Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима

„Споропокретни ураган категорије 5, с екстремним падавинама и олујним ударима, представља упозорење свијету о томе колико су климатске промјене већ појачале разорну моћ оваквих временских система“, казала је Стивенс.

НХЦ процјењује да ће се језгро урагана током ноћи и уторка кретати преко Јамајке, потом источне Кубе, а у сриједу према југоисточним Бахамима. Иако се очекују мања колебања у јачини, Мелиса ће, према прогнозама, остати „изузетно снажан велики ураган“.

За сада се не очекује да ће олуја директно погодити копно Сједињених Америчких Држава, иако би дуж источне обале могла изазвати грубље таласе и мања плављења обале.

Јамајка, која је у прошлости преживјела разорне олује попут урагана Гилберт 1988. године, сада се суочава с до сада незабиљеженим изазовом – директним ударом урагана категорије 5.

Подијели:

Тагови:

Ураган Мелиса

Jamajka

Олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан код папе: Тражио подршку за антиратне напоре Мађарске

Свијет

Орбан код папе: Тражио подршку за антиратне напоре Мађарске

1 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Отац фудбалера Манчестер јунајтеда извршио самоубиство

1 ч

0
Ево када Диди излази на слободу

Сцена

Ево када Диди излази на слободу

2 ч

0
56 година од разорног земљотреса у Бањалуци

Друштво

56 година од разорног земљотреса у Бањалуци

2 ч

1

Више из рубрике

Орбан код папе: Тражио подршку за антиратне напоре Мађарске

Свијет

Орбан код папе: Тражио подршку за антиратне напоре Мађарске

1 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс исмијан од стране демонстранта због принца Ендруа

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Док Орбан води мађарску Владу Украјина неће приступити ЕУ

2 ч

0
Србин и Хрвати бјежали од полиције, па слетјели са моста

Свијет

Србин и Хрвати бјежали од полиције, па слетјели са моста

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Млада се убила јер су јој таст и ташта критиковали вјенчаницу

21

55

Миле Стевић (29) из Лопара засадио 1.000 шљива: “Иде ми од руке, видим перспективу”

21

51

Скандал у Турској: Фудбалске судије ухваћене у клађењу

21

43

И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима

21

29

Дара Бубамара снима документарац: ''Ево ко би могао да ме глуми''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner