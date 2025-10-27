Logo

Сијарто: Док Орбан води мађарску Владу Украјина неће приступити ЕУ

Петер Сијарто
Приступање Украјине ЕУ се неће догодити под садашњом мађарском Владом, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Док год ја могу бити министар спољних послова, а Виктор Орбан премијер, можете бити сигурни да преговори о приступању ЕУ са Украјином неће почети", рекао је Сијарто у мађарском парламенту.

Он је оцијенио да је приступање Украјине ЕУ опасно за Европу.

"Приступање Украјине ЕУ, чак и почетак суштинских преговора, сада представља опасност за Европу, јер ће чланство довести до рата и одузети новац Европљанима", рекао је Сијарто.

Према његовим ријечима, чланство Украјине у ЕУ значило би пријетњу по функционисање европске економије и тржишта рада.

"Преговори о приступању Украјине ЕУ још нису почели јер је Мађарска уложила вето", рекао је Сијарто.

Тагови:

Петер Сијарто

Украјина

Evropska unija

