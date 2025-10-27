Сијарто: Док Орбан води мађарску Владу Украјина неће приступити ЕУ

Извор:
СРНА
27.10.2025
19:12
Коментари:0
Приступање Украјине ЕУ се неће догодити под садашњом мађарском Владом, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Док год ја могу бити министар спољних послова, а Виктор Орбан премијер, можете бити сигурни да преговори о приступању ЕУ са Украјином неће почети", рекао је Сијарто у мађарском парламенту.
Он је оцијенио да је приступање Украјине ЕУ опасно за Европу.
"Приступање Украјине ЕУ, чак и почетак суштинских преговора, сада представља опасност за Европу, јер ће чланство довести до рата и одузети новац Европљанима", рекао је Сијарто.
Према његовим ријечима, чланство Украјине у ЕУ значило би пријетњу по функционисање европске економије и тржишта рада.
"Преговори о приступању Украјине ЕУ још нису почели јер је Мађарска уложила вето", рекао је Сијарто.
Најновије
Најчитаније
19
42
19
39
19
32
19
27
19
25
Тренутно на програму