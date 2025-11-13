Logo
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Да ли је образовни систем у Српској прилагођен тржишту рада? Тема је то која је отворена у новом издању емисије "Битно". Битно нам је свакако и да знамо која су то најтраженија занимања и ко може "најлакше" до радног мјеста.

"Ако говоримо о високог стручној спреми, најтраженији су инжењери електротехнике, машинства, ИТ сектор. Најчешће се запошљавају правници и економисти, али њих највише и има на евиденцији незапослених", рекао је Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске и додаје:

"Када говоримо о нижим квалификацијама, најтраженији су радници у производним дјелатностима, трговци, разни занати и то је оно што се највише тражи на тржишту рада".

Шкипина каже да период чекања на запослење често не зависи само од образовања

"Период чекања не зависи само од образовања, зависи и од других квалификација. Често су године најчешћа препрека. Често се на евиденцији најдуже задрже лица са више од 50 година, са најријеђе и најтеже запошљавају. Затим жене из неких руралних мјеста, ту су и млади који осим образовања немају радно искуство и неке радне вјештине и они мало теже долазе до запослења", каже Шкипина.

