Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Извор:
АТВ
15.11.2025
16:26
Коментари:0
Невјероватна сцена нам долази из бањалучког насеља Обилићево гдје одбјегло прасе шета између зграда.
Пролазници Крфске улице у Бањалуци уочили су прасе које је ходало између зграда, а након неког времена кренуло је и шеталиштем.
С обзиром да полако креће сезона крмокоља, власнику желимо пуно среће да дође први до прасета.
