Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Извор:

АТВ

15.11.2025

16:26

Коментари:

0
Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани
Фото: ATV

Невјероватна сцена нам долази из бањалучког насеља Обилићево гдје одбјегло прасе шета између зграда.

Пролазници Крфске улице у Бањалуци уочили су прасе које је ходало између зграда, а након неког времена кренуло је и шеталиштем.

С обзиром да полако креће сезона крмокоља, власнику желимо пуно среће да дође први до прасета.

Коментари (0)
