Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

16.11.2025

08:31

Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Знали смо се изборити за слободу нашег народа када је то требало, а данас се исто тако знамо борити за политички статус Републике Српске - навео је предсједник СНСД Милорад Додик на Инстаграму.

Вјерујем да долази вријеме, каже Додик, када ћемо још више побољшати наш положај, који је данас економски и социјално потпуно стабилан.

Током седмице разговарао сам са грађанима од Добоја и Теслића до Зворника, Фоче и бројних других општина. Порука је јединствена - Побиједиће Република Српска - додао је Додик.

Милорад Додик

СНСД

Пријевремени избори 2025

