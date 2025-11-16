Додик: Долази вријеме када ће се положај Српске још више побољашти

16.11.2025
08:31
Коментари:2
Знали смо се изборити за слободу нашег народа када је то требало, а данас се исто тако знамо борити за политички статус Републике Српске - навео је предсједник СНСД Милорад Додик на Инстаграму.
Вјерујем да долази вријеме, каже Додик, када ћемо још више побољшати наш положај, који је данас економски и социјално потпуно стабилан.
Током седмице разговарао сам са грађанима од Добоја и Теслића до Зворника, Фоче и бројних других општина. Порука је јединствена - Побиједиће Република Српска - додао је Додик.
