Logo

Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре

08.10.2025

18:13

Коментари:

0
Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Ризик од развоја болести јетре повезане са метаболичком дисфункцијом (МАСЛД) може да повећа конзумирање једне лименке дневно освјежавајућег пића са шећером или вјештачким заслађивачем.

То показује нова велика студија, а чији су резултати представљени на Седмици уједињене европске гастроентерологије у Берлину.

У истраживању је учествовало 123.788 особа из Велике Британије. Они нису имали никакву болест јетре. Конзумирање пића праћено је свакодневним понављањем упитника о исхрани. Током 10 година, 1.178 учесника развило је МАСЛД, а 108 је умрло од узрока повезаних са јетром, преноси Срна.

Резултати су показали да конзумирање пића заслађених шећером повећава ризик од МАСЛД за 50 одсто, док освјежавајућа пића са ниским садржајем шећера или без шећера повећавају ризик за 60 одсто.

Вјештачки заслађена пића такође су доведена у везу са већом вјероватноћом од смрти повезане са јетром. Вјештачке алтернативе шећеру, попут заслађивача, могу да убрзају старење мозга, открива студија.

МАСЛД, раније познат као безалкохолна масна болест јетре, настаје када се маст накупља у јетри, што потенцијално може да изазове упалу /хепатитис/, бол, умор и губитак апетита.

Међу стручњацима је све чвршће увјерење да је ово стање један од главних узрочника кардиоваскуларних болести, дијабетеса типа два и проблема са бубрезима.

Horoskop

Занимљивости

Три знака скидају огроман терет са леђа, почиње путовање оптимизма и среће

Подијели:

Тагови:

studija

piće

Болест

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Историјски подвиг српских љекара: Нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

Здравље

Историјски подвиг српских љекара: Нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

51 мин

0
Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

Здравље

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

5 ч

1
Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

Здравље

Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

14 ч

0
Bolnica liječenje srčani udar aparati

Здравље

Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Микропластика повећава ризик од рака дебелог цријева и депресије

18

38

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

18

32

Претреси у Требињу на више локација

18

22

Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

18

13

Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner