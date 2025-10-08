Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре

08.10.2025
Ризик од развоја болести јетре повезане са метаболичком дисфункцијом (МАСЛД) може да повећа конзумирање једне лименке дневно освјежавајућег пића са шећером или вјештачким заслађивачем.
То показује нова велика студија, а чији су резултати представљени на Седмици уједињене европске гастроентерологије у Берлину.
У истраживању је учествовало 123.788 особа из Велике Британије. Они нису имали никакву болест јетре. Конзумирање пића праћено је свакодневним понављањем упитника о исхрани. Током 10 година, 1.178 учесника развило је МАСЛД, а 108 је умрло од узрока повезаних са јетром, преноси Срна.
Резултати су показали да конзумирање пића заслађених шећером повећава ризик од МАСЛД за 50 одсто, док освјежавајућа пића са ниским садржајем шећера или без шећера повећавају ризик за 60 одсто.
Вјештачки заслађена пића такође су доведена у везу са већом вјероватноћом од смрти повезане са јетром. Вјештачке алтернативе шећеру, попут заслађивача, могу да убрзају старење мозга, открива студија.
МАСЛД, раније познат као безалкохолна масна болест јетре, настаје када се маст накупља у јетри, што потенцијално може да изазове упалу /хепатитис/, бол, умор и губитак апетита.
Међу стручњацима је све чвршће увјерење да је ово стање један од главних узрочника кардиоваскуларних болести, дијабетеса типа два и проблема са бубрезима.
Три знака скидају огроман терет са леђа, почиње путовање оптимизма и среће
