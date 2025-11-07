Logo

Извор:

Информер

07.11.2025

Објављен први трејлер за филм о Мајкл Џексону
Фото: Youtube screenshot/ Universal Pictures

Објављен је први трејлер за дуго очекивани биографски филм о Мајклу Џексону под називом "Michael".

У насловној улози појавиће се стварни Џексонов нећак, Џафар Џексон, док ће улогу његовог оца, Џоа Џексона, тумачити Колман Доминго, номинован за Оскара. Филм ће у биоскопе стићи 24. априла 2026. године.

Режију потписује Антоан Фука, познат по остварењима Training Day и The Equalizer, док је сценарио написао Џон Логан, аутор филмова Гладијатор и Скајфол. Улоге Џексонове мајке Кетрин поверена је Нији Лонг (Empire, Boyz n the Hood), а Мајлс Телер играће Џона Бранку, адвоката и менаџера који је био ко-извршилац Џексоновог имања и један од продуцената филма.

princ endru

Свијет

Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

Трејлер приказује Мајкла Џексона у студију са Квинсијем Џонсом, док се припремају за снимање једне од пјесама из чувене "Трилер" ере. Кадрови из студија смјењују се сценама наступа и призорима обожавања фанова, приказујући контраст између умјетниковог приватног и јавног живота.

Предсједник филмске групације Лионсгате, Адам Фогелсон, говорио је о потенцијалном наставку током кварталног извјештаја о заради, преноси The Hollywood Reporter.

- Иако још нисмо спремни да потврдимо планове за други филм, могу вам рећи да креативни тим вриједно ради како бисмо били у позицији да испоручимо још Мајкла убрзо након што објавимо први филм - рекао је Фогелсон.

Додао је и да је студио изузетно задовољан оним што је до сада видео.

- Од посљедњег пута када смо се састали на извештају о заради, сада смо имали велико задовољство да видимо редитељску верзију првог филма, и она је изузетна - каже Фогелсон.

(информер)

