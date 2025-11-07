Вожња с празним резервоаром: Погледајте какву штету може изазвати

Нема ништа горе него када ускочите у аутомобил док касните на посао и угледате упаљену лампица за гориво. Остати без горива једно је од најнеугоднијих искустава које можете доживјети као возач, али готово да се то деси већини барем једном у животу.

Може ли то заиста оштетити ваше возило? Прочитајте у наставку.

Разумијевање система горива

Код модерних возила с убризгавањем горива, било да је ријеч о бензинским или дизел моторима, главна пумпа за гориво налази се унутар резервоара. Смjештена је готово на самом дну, унутар модуларне јединице за резерву (МРА). Ове јединице су дизајниране тако да пумпа увијек буде уроњена у гориво, јер оно служи и за хлађење и подмазивање пумпе како би остала функционална, наводе из AutoGuru.

Када је резервоар празан, пумпа ради без подмазивања и хлађења, што с вријеменом може довести до оштећења. Иако се можда неће одмах покварити ако се то деси једном, понављање такве ситуације може изазвати прегријавање и квар пумпе, а тада је једина опција замјена. Ово је посебно важно за возаче који желе избјећи непотребне поправке и трошкове.

Старија возила и проблеми с талогом

Код старијих возила, резервоари су често израђени од метала. Стални контакт с горивом и нечистоћама доводи до корозије, а талог се таложи на дну резервоара. Када је ниво горива низак, тај талог може доспјети до пумпе и оштетити њене унутрашње дијелове, као и зачепити филтер горива. У том случају, једино рјешење је замјена пумпе и филтера, а понекад и чишћење или замјена цијелог резервоара.

Модерни резервоари – предности, али и изазови

Срећом, већина данашњих резервоара израђена је од пластике, што је значајно смањило проблем корозије и талога. Ипак, талог се и даље може појавити због контаминираног горива, лоше затворених чепова резервоара и других извора. Најбоље је пратити ниво горива и допунити га прије него се упали лампица за резерву како би се избјегли потенцијални проблеми.

Дизел мотори

Ако возите дизела, вожња с мало или без горива може бити још проблематичнија. Због високог притиска у систему убризгавања, суви рад пумпе и цијеви може изазвати скупа оштећења на пумпи и инјекторима. Након што се резервоар поново напуни, цијели систем мора се одзрачити како би се уклонио ваздух — у супротном може доћи до лошег рада мотора, гашења и других проблема.

Препоруке произвођача

Већина произвођача препоручује да се возило допуни горивом чим казаљка падне испод једне четвртине резервоара. То је добра пракса како би се спријечили проблеми и осигурала ефикасност рада мотора.

Савјети за еколошки освјештене возаче

За оне који желе продужити вијек трајања свог возила и смањити утицај на околину:

Сипајте на вријеме – Не чекајте да се упали лампица. Држите резервоар барем четвртину пун.

Користите квалитетно гориво – Бирајте провјерене брендове како бисте избјегли контаминацију.

Редовно одржавање – Мијењајте филтере горива и пратите стање система.

Возите паметно – Одржавајте константну брзину, избјегавајте непотребно оптерећење и редовно сервисирајте возило.

Вожња с празним резервоаром није само непрактична, већ може бити и штетна. Ако желите да ваш аутомобил траје дуже и ради ефикасно, избјегавајте ову навику, посебно ако вам је стало до очувања околине и личног буџета.

Сљедећи пут кад видите да је казаљка близу нуле, размислите да одмах свратите до бензинске пумпе или, још боље, планирајте унапред и оставите себи довољно времена када ујутро крећете на посао. Мали труд, а велика разлика.