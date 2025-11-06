Logo

Владо вози бубу више од 50 година: Немојте ме звати, неће се продати

Извор:

ХРТ

06.11.2025

20:42

Коментари:

0
Владо вози бубу више од 50 година: Немојте ме звати, неће се продати
Фото: Printscreen/Instagram/HRT

Немојте ме звати јер се буба неће продати. Овако на упит о продаји фолксвагеновог олдтајмера одговара власник Владо Берић из Ријеке.

У времену када се аутомобили све чешће мијењају, овај човјек свој не би мијењао ни за шта на свијету. Љубав је то која траје више од пет деценија. Иза њих су хиљаде пређених километара, његова буба никад га није изневјерила.

Била је то љубав на први поглед. За око му је запела још 60-их, када је себи рекао "бићеш моја". Неколико година послије тако је и било.

"Купио сам је 6. маја 1975. године у Опатији. И од тада ју стално возим", каже Берић за ХРТ.

Сјећања су жива, а и оригинални рачун.

"Штедио сам, био сам кондуктер на релацији Ријека-Ловран и све што ми је остало од путника као кусур ја сам ушпарао и купио нову бубу", каже он.

Буби је данас више од 50 година, али ради као сат.

"Мотор је његов, оригиналан и исти механичар га одржава од првог дана, тј. 51 годину. Има још увијек добро паљење", признаје Владо.

На питање какви смо возачи одговара:

"Има добрих, има лоших, али смета ми што људи не пазе на знакове, а ја онда кажем: 'Ако возиш полако стићи ћеш далеко, ако возиш брзо доћи ћеш кући 'смрзо'".

Прешла хиљаде километара

Прешла је буба хиљаде километара, од Њемачке до Румуније, издржала буре, врућине. Изневјерила никад није.

Подијели:

Тагови:

Аутомобил

buba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајфун погодио Вијетнам, стотине градова у опасности од поплава

Свијет

Тајфун погодио Вијетнам, стотине градова у опасности од поплава

1 ч

0
Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде

Сцена

Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде

1 ч

0
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Фудбал

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

1 ч

0
Језив судар код Бијељине: Трактор преполовљен

Хроника

Језив судар код Бијељине: Трактор преполовљен

2 ч

0

Више из рубрике

Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

Ауто-мото

Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?

1 д

0
Колики треба да буде притисак у гумама зими?

Ауто-мото

Колики треба да буде притисак у гумама зими?

3 д

0
Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

Ауто-мото

Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

5 д

0
Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

Ауто-мото

Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

21

44

Четири хороскопска знака које сви желе за пријатеље

21

43

Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

21

33

Цвијановић: Неуставно вођен судски поступак против Додика

21

32

Фанатик аутом погазио више људи: Наредио ми је да се жртвујем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner