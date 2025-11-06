Владо вози бубу више од 50 година: Немојте ме звати, неће се продати

Извор:
ХРТ
06.11.2025
20:42
Немојте ме звати јер се буба неће продати. Овако на упит о продаји фолксвагеновог олдтајмера одговара власник Владо Берић из Ријеке.
У времену када се аутомобили све чешће мијењају, овај човјек свој не би мијењао ни за шта на свијету. Љубав је то која траје више од пет деценија. Иза њих су хиљаде пређених километара, његова буба никад га није изневјерила.
Била је то љубав на први поглед. За око му је запела још 60-их, када је себи рекао "бићеш моја". Неколико година послије тако је и било.
"Купио сам је 6. маја 1975. године у Опатији. И од тада ју стално возим", каже Берић за ХРТ.
Сјећања су жива, а и оригинални рачун.
"Штедио сам, био сам кондуктер на релацији Ријека-Ловран и све што ми је остало од путника као кусур ја сам ушпарао и купио нову бубу", каже он.
Буби је данас више од 50 година, али ради као сат.
"Мотор је његов, оригиналан и исти механичар га одржава од првог дана, тј. 51 годину. Има још увијек добро паљење", признаје Владо.
На питање какви смо возачи одговара:
"Има добрих, има лоших, али смета ми што људи не пазе на знакове, а ја онда кажем: 'Ако возиш полако стићи ћеш далеко, ако возиш брзо доћи ћеш кући 'смрзо'".
Прешла хиљаде километара
Прешла је буба хиљаде километара, од Њемачке до Румуније, издржала буре, врућине. Изневјерила никад није.
