Logo

Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

Извор:

Телеграф

07.11.2025

13:46

Коментари:

0
Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!
Фото: ФК Црвена Звезда

Фудбалери Црвене звезде савладали су Лил у четвртом колу квалификација за Лигу Европе и тиме се вратили у игру за пласман даље у овом такмичењу. Самим тим, прекинута је и мала криза резултата у коју су црвено-бијели упали у Европи, гдје су имали реми и два пораза, а надовезало се са неколико кикса и у Суперлиги Србије.

Ипак, Звезда је тренутно прва на табели Суперлиге, а повратком у игру у Лиги Европе, уз знатно повољнији жријеб у наставку такмичења, па је тренер Владан Милојевић поново у "сигурној зони" када је у питању његов статус.

Меч против Лила је вјероватно био и прекретница, причало се увелико да Алберт Ријера долази на Маракану умјесто Милојевића, који је имао бурне конференције пред Лил, али и послије побједе, гдје је ушао у расправу са новинарима на крају, очигледно видно под емоцијама.

Аутомобил контролна табла

Ауто-мото

Вожња с празним резервоаром: Погледајте какву штету може изазвати

Јутро је свакако много паметније, али је човјек који се највише пита на Маракани, Звездан Терзић, послије меча поручио да је најсрећнији због Владана Милојевића послије побједе над Лилом и истакао је да Звезда неће смењивати тренера и да то није манир великог клуба.

И према нашим сазнањима, Милојевић ће сигурно водити Звезду у наредном периоду, до завршетка полусезоне, док ће, уколико обезбједи добре резултате у преосталим мечевима Лиге Европе, против ФЦСБ-а и Штурма и приближи Звезду европском пролећу, готово сигурно добити и продужење уговора да заврши започети посао и испуни зацртане циљеве, а то су "дупла круна" и што бољи резултат у Лиги Европе.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Vladan Milojević

ФК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вожња с празним резервоаром: Погледајте какву штету може изазвати

Ауто-мото

Вожња с празним резервоаром: Погледајте какву штету може изазвати

55 мин

0
Сијарту и Болију додијељени почасни докторати

Бања Лука

Сијарту и Болију додијељени почасни докторати

1 ч

0
Јак земљотрес погодио Калифорнију

Свијет

Јак земљотрес погодио Калифорнију

1 ч

0
Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Занимљивости

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

1 ч

0

Више из рубрике

Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"

Фудбал

Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"

6 ч

0
Меси се враћа у Европу?

Фудбал

Меси се враћа у Европу?

6 ч

0
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Фудбал

Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

6 ч

0
Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

Фудбал

Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner