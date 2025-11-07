Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

Извор:
Фудбалери Црвене звезде савладали су Лил у четвртом колу квалификација за Лигу Европе и тиме се вратили у игру за пласман даље у овом такмичењу. Самим тим, прекинута је и мала криза резултата у коју су црвено-бијели упали у Европи, гдје су имали реми и два пораза, а надовезало се са неколико кикса и у Суперлиги Србије.
Ипак, Звезда је тренутно прва на табели Суперлиге, а повратком у игру у Лиги Европе, уз знатно повољнији жријеб у наставку такмичења, па је тренер Владан Милојевић поново у "сигурној зони" када је у питању његов статус.
Меч против Лила је вјероватно био и прекретница, причало се увелико да Алберт Ријера долази на Маракану умјесто Милојевића, који је имао бурне конференције пред Лил, али и послије побједе, гдје је ушао у расправу са новинарима на крају, очигледно видно под емоцијама.
Јутро је свакако много паметније, али је човјек који се највише пита на Маракани, Звездан Терзић, послије меча поручио да је најсрећнији због Владана Милојевића послије побједе над Лилом и истакао је да Звезда неће смењивати тренера и да то није манир великог клуба.
И према нашим сазнањима, Милојевић ће сигурно водити Звезду у наредном периоду, до завршетка полусезоне, док ће, уколико обезбједи добре резултате у преосталим мечевима Лиге Европе, против ФЦСБ-а и Штурма и приближи Звезду европском пролећу, готово сигурно добити и продужење уговора да заврши започети посао и испуни зацртане циљеве, а то су "дупла круна" и што бољи резултат у Лиги Европе.
