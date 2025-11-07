Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб

Извор:
Блиц
07.11.2025
20:38
Коментари:0
Јовица Барачанин, достављач из Новог Сада, 22. октобра је спасао дјевојку која је пала са другог спрата зграде на Булевару ослобођења. Због свог херојског чина, сада се налази у тешкој ситуацији. Не може да ради, предстоји му исељење из стана, нема примања, а са супругом је морао да испише трогодишње дијете из вртића.
Након тог догађаја у медије је изашло доста различитих информација, али шта се тог дана заиста догодило, свједок је управо главни јунак, достављач Јовица Барачанин.
"Ја сам био на послу. Видим да се нешто дешава, чак сам неозбиљно схватио ситуацију, мислио сам да дјеца добацују неком човјеку који се ту затекао и који је гледао у правцу зграде. Погледам, видим жену да нешто гледа и говори, и ја сам као и сви нешто радознао, погледао у том правцу, видим да дјевојка у тренерци виси са прозора, да је мушкарац држи за руке, а она буквално виси", прича Јовица.
Здравље
Откривен мање очигледан знак рака
Питао је да ли су у реду, мислећи да ли су под контролом, да ли може да је држи, а те исте секунде, дјевојка пада.
"Да ли је он њу пустио од немоћи, да ли је она њему исклизнула, да ли се отргла, ја то не знам. Она пада прво с првог спрата и пада на ту тенду од неког локала. Ја се налазим буквално ту на метар, а она пада у мом правцу. Ја сам истог трена одреаговао и ту је крај. Она пада мени на десну ногу и ја аутоматски падам. Њу више ни не видим. Видио сам само крв на фармеркама", наставља Јовица.
Након тога Јовица је постао херој на друштвеним мрежама, јер су многи сматрали да је на неки начин ублажио ударац и да је, вјероватно, спасао живот дјевојци. Међутим, он истиче да се данас налази у тешкој ситуацији.
"Ја бих волио да је она здрава, жива и да размишљају сљедећи пут другачије, али да сам ја херој, ваљда, нек сам херој, али ово није тешка, ово је катастрофална ситуација. Ја имам супругу с којом нисам вјенчан, имам сина од три године. Имам сина од 33 године. Драго ми је ако сам ја спасио неког, али ја више нисам способан за посао. Молим Бога да се извучем, имамо отворен прелом. Једва су ми ногу спасили, буквално је висила поред колица", додаје Јовица.
Јовица Барачани јесте скроман и он јесте помогао овој дјевојци, али нажалост дошао је у ситуацију да и сада њему треба помоћи. И поред тешке ситуације у којој се нашао, Јовица каже да никога не моли за помоћ, али не би је ни одбио.
"Ја не желим да тражим, нисам човјек који тражим помоћ. Ја ћу на рукама овом дјетету направити да једе и било шта, али ја не могу сам ни да се окупам", каже саговорник Блиц ТВ.
Најновије
Најчитаније
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Тренутно на програму