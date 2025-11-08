Logo

Хорор у Хрватској: Жена убила мужа?

08.11.2025

08:56

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У Селници код Велике Горице се јутрос догодило убиство, а према наводима локалних медија, убијена је особа стара 52 године.

За ово тешко кривично дјело сумњичи се жена стара 40 година.

Она се терети да је, највероватније оштрим предметом, убила 52-годишњег члана породице.

Злочин се догодио у Шћитарјевској. Према незваничним информацијама портала Индекс, жртва је био муж осумњичене.

Осумњичена се налази под надзором полиције, а на мјесту догађаја траје увиђај и криминалистичко истраживање којим ће се утврдити околности овог тешког злочина.

У овом тренутку није познато више детаља о самом злочину.

Хрватска

Убиство

