Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:

АТВ

08.11.2025

09:04

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће већи дио дана бити облачно са падавинама, а у Херцеговини ће киша бити и обилна.

На југу и истоку падавине ће почети већ од јутра. Уз ријеке и по котлинама на западу и сјеверу током јутра и увече очекује се магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне услиједиће дјелимично разведравање уз сунчане интервале на западу, док се на истоку и југу очекује престанак падавина.

Увече ће у већини мјеста бити углавном ведро, на југу облачно.

Највиша дневна температура ваздуха од седам степени на истоку до 12 на сјеверу, на југу до 18, у вишим предјелима од пет.

Поспаност умор

Здравље

Уморни сте чим отворите очи? Ово може бити знак озбиљних здравствених проблема

Вјетар ће у првом дијелу дана бити слаб сјеверних смјерова, у Херцеговини ће дувати умјерена, на ударе и јака бура. У наставку дана вјетар ће бити слаб, промјенљив или јужних смјерова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме са кишом у Херцеговини, централним и источним подручјима.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац два, Хан Пијесак и Чемерно три, Калиновик и Кнежево четири, Мраковица пет, Гацко, Мркоњић Град, Рудо, Сребреница, Фоча и Шипово шест, Вишеград, Добој, Зворник, Нови Град, Рибник и Србац седам, Бањалука, Бијељина и Приједор осам, Билећа девет и Требиње 11 степени Целзијусових.

Временска прогноза

