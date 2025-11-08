Logo

Љекар без дозволе обрезивао дјечаке, у ординацији полицајци затекли хорор

Италијанска полиција ухапсила је љекара опште праксе из покрајине Тренто због сумње да је у својој ординацији обавио десетине операција обрезивања на дјечацима страног поријекла.

Ординација је, осим што није имала дозволу за рад, била и хигијенски крајње неадекватна.

Љекару су помагали његови синови, иако нису имали никакве квалификације за обављање посла медицинских техничара.

Интервенције су се обављале у потпуно непримјереним условима, па су неки од дјечака морали да потраже помоћ у хитној служби. Један од њих је, према налазима истраге, завршио у болници због тровања бензодиазепинима које му је лекар дао у превеликој дози како би га умирио током операције.

Према утврђеним подацима, најмање четрдесеторо дјеце прошло је кроз ову ординацију током 2022. године - међу њима су била и дјеца која су долазила из других региона Италије.

У више случајева, љекару су помагали његови синови, иако нису имали никакву стручну лиценцу; један од њих, који је пунољетан, пријављен је тужилаштву.

По завршетку истраге, тужилаштво у Тренту издало је налог за кућни притвор за љекара и наредбу о превентивном затварању неовлашћене ординације. Током претреса, карабињери су пронашли сто за прегледе са причврсним каишевима, електрични скалпел, паковања бензодиазепина и локалног анестетика, визит-карту са ознаком "обрезивање" и блок признаница за љекарске услуге.

Мајор Федерико Силвестри, командант трентинског одреда НАС-а, изјавио је да су родитељи дјеце били веома сарадљиви у истрази и да нису знали да ординација није имала дозволу.

"Увијек проверите да ли су особље и ординације овлашћени и регистровани", поручио је Силвестри, пише Телеграф.рс.

