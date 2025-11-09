Logo
Шпирић: СДА од Додика не види БиХ

СРНА

09.11.2025

10:43

Фото: АТВ

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентане скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да се лидер СНСД-а Милорад Додик привиђа Странци демократске акције, јер је за њих несавладива препрека и да од њега не виде проблеме у БиХ.

Шпирић сматра да је Додик "главни играч" у БиХ главна тема Главног одбора СДА.

"Њима се Додик привиђа, јер је све ове године несавладива препрека за све њих зато што има пуну подршку српског народа. То само говори колико је Додик велики, јер од њега они не виде БиХ и њене проблеме", рекао је Шпирић Срни.

Додао је и да ће избори 23. новембра, иако нежељени, понови показати уз кога је српски народ и дати исти резултат.

Што се осталих закључака Главног одбора СДА тиче, Шпирић сматра да су послали јасну поруку да се залажу за мајоризацију као већински народ, као и за унитаризацију земље гдје ће они одлучивати и за остала два конститутивна народа.

Sarkozi-25092025

Свијет

Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија

"Ово су припреме за изборну кампању 2026. године гдје ће се са странкама 'Тројке' борити преко националних тема", указао је Шпирић.

Подсјетио је да су константне изјаве из Сарајева о останку ОХР-а плод немоћи и неразумијевања нових токова у глобалним односима, јер су и СДА и друге странке из Сарајева навикле да им политичке битке воде и проблеме рјешавају међународни представници.

"Што прије схвате реалност и сједну за сто да се договарају са демократски изабраним представницима остала два народа то ћемо прије ријешити нагомилана питања. У супротном, тапкаћемо у мјесту и тражити кривца", закључио је Шпирић.

Nikola Špirić

SDA

