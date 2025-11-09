''СДА се мијеша у унутрашња питања друге земље''

Извор:
СДА и њен предсједник Бакир Изетбеговић мијешају се у унутрашња питања друге земље, изјавио је Срни предсједник СНСД-а Милорад Додик и додао да фасцинира та упорност да се баве његовим именом и презименом.
- То је типично мијешање у унутрашња питања друге земље, али он ту нема никаквог значаја. То је исто као да је говорио о Занзибару или некој другој далекој земљи - рекао је Додик.
Додик је навео да Главни одбор СДА сматра да је неки централни комитет БиХ који кад нешто каже треба то и да се деси, оцијенивши да су изван било каквих нормалних оквира политичког ангажмана и дјеловања.
- Они мисле да су Срби мање вриједан политички народ, да Срби немају довољно политичке памети, па ће они као неки паметнији из тога сарајевског гротла дати неку памет - рекао је Додик.
Он је истакао да су СДА очигледно проблем Република Српска и српски народ, који се не повинује њиховој пропалој концепцији грађанског уређења БиХ, која је сада пропала и према оцјенама Савјета безбједности УН гдје се чак и од америчког представника чуло да се треба вратити причи о три конститутивна народа.
- То је крах политике који су оне заговарали - оцијенио је Додик и додао да још мора да прође времена да и други схвате да је БиХ немогућа земља, те да никада не може бити муслиманска.
Указао је да се овдје покушао направити експеримент који је довео до садашњег стања у БиХ.
Сматра и да покушавају нешто да исценирају попут Сене Узнуновић, за коју каже да је њихов судија, јер је раније била њихова кандидат за помоћника министра финансија, а током рата важан ланац функционисања те злочиначке, фашистичке агенде коју СДА, предвођена Алијом Изетбеговићем, касније његовим сином Бакиром, показује према Србима.
- То је једна патолошка мржња. Они не воле ни ове из СДС-а и ПДП-а, али су им корисни као корисни идиоти који могу да послуже да створе неке своје циљеве - рекао је Додик.
Он је додао и да СДА подржава кандидата СДС-а Бранка Бланушу, те подсјетио на Бакирове изјаве да СДС-у и ПДП-у треба дати шансу.
Додик сматра да би на дневном реду свих требало да буде оно што је речено на Савјету о безбедности, а то је да домаће политичке снаге, ако желе, договоре неку могућу функционалну БиХ на бази изворног Дејтона, нагласивши да је он спреман за разговор.
Уколико неће, Додик је истакао да ће то само по себи рећи да БиХ није могућа.
Додик је рекао да би и за муслимане било корисно да направе заједницу за себе јер би тако почели да рјешавају своје проблеме.
Оцијенио је и да се СДА никада није одрекла амбиције да наметне шеријат нити програма Исламске декларације, гдје пише да муслимани када овладају већином у некој заједници, онда треба да наметну шеријете. "То они покушавају да ураде у БиХ", рекао је Додик.
Додао је да су у томе имали значајну подршку ранијих администрација Америке, али да је сада то изгубљено.
Он је оцијенио и да су, да када рушили заједничку спољну политику БиХ, мислили да успијевају да оцрне Додика на глобалном нивоу, али су на чудан начин помогли интернационализацији читавог проблема.
- Ми смо то наравно схватили као поруку и онда смо кренули сами да градимо наше спољне политичке контакте који нису мали - истакао је Додик.
Поновио је да је једини реметилачки фактор за могућу БиХ муслимаски национализам и политички ислам који би читав простор БиХ хтио ексклузивно за себе.
- Зато Република Српска смета и зато покушавају да је неутралишу - закључио је Додик.
