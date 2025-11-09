Logo
Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Телеграф

09.11.2025

13:26

Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Полиција у Барајеву у петак је ухапсила Д.Ј. због сумње на полно узнемиравање малољетног лица.

Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, Д.Ј. је искористио прилику док је био у посјети код пријатеља и непримјерено се понашао према малољетној А.М., рођеној 2011. године.

Инцидент се догодио када је осумњичени искористио тренутак када је остао сам са дјевојчицом, коју је потом додиривао по гениталијама и љубио је по врату.

Овај случај је изазвао велику узнемиреност у локалној заједници, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.

Надлежни органи предузимају све потребне мјере како би се обезбиједила правда и заштита малољетне жртве.

