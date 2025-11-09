Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Извор:
Телеграф
09.11.2025
13:26
Полиција у Барајеву у петак је ухапсила Д.Ј. због сумње на полно узнемиравање малољетног лица.
Према незваничним сазнањима Телеграф.рс, Д.Ј. је искористио прилику док је био у посјети код пријатеља и непримјерено се понашао према малољетној А.М., рођеној 2011. године.
Инцидент се догодио када је осумњичени искористио тренутак када је остао сам са дјевојчицом, коју је потом додиривао по гениталијама и љубио је по врату.
Овај случај је изазвао велику узнемиреност у локалној заједници, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.
Надлежни органи предузимају све потребне мјере како би се обезбиједила правда и заштита малољетне жртве.
