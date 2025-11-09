Ухапшен због тешке крађе са пумпе

09.11.2025
10:31
Коментари:0
Полиција у Широком Бријегу брзом и ефикасном реакцијом ухапсила је Сарајлију Т.Ч. и тако расвијетлила пљачку из бензинске пумпе у Мостару која се десила у суботу (8. новембра).
Тешка крађа се десила око 04.13 на бензинској пумпи Холдина на Високој Главици у Широком Бријегу.
Како је речено из МУП-а Западнохерцеговачког кантона, оперативним радом на терену полицијски службеници су уочили да се у везу с извршењем наведеног кривичног дјела може довести возило марке Мерцедес њемачких регистрацијских ознака којим је управљао Т.Ч. из Сарајева.
"У сарадњи са полицијским службеницима ПУ Мостар наведено возило је лоцирано на подручју Мостара, као и особа Т.Ч. који је лишен слободе и спроведен у службене просторије ПУ Широки Бријег. Над истим је заведена криминалистичка обрада током које је утврђено да је Т. Ч. извршио предметно кривично дјело, а полицијски службеници ПУ Широки Бријег ће и у наредним данима радити на прикупљању додатних материјалних доказа" саопштено је из МУП-а ЗХК.
Хроника
Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи
По комплетирању предмета ПУ Широки Бријег ће, како је наведено, Кантоналном тужилаштву ЗХК против Т.Ч. упутити извјештај о почињеном кривичном дјелу Тешке крађе из члана 287. КЗ ФБиХ.
Подсјећамо, ПУ Широки Бријег запримила је рано ујутро пријаву да је дошло до крађе у бензинској пумпи те су полицијски службеници ПУ Широки Бријег на мјесту догађаја извршили увиђајне радње. Утврдили су да је непознати лопов или више њих насилно ушао у интеријер бензинске пумпе Холдина и украо одређену количину високотарифне робе, након чега се удаљио у непознатом смјеру.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму