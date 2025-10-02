У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у сриједу око 16.20 часова у мјесту Брњак, општина Ораховац, а једна особа је изгубила живот.
Према званичним информацијама из тзв. Косовске полиције, несрећа се догодила када су се, из за сада непознатих разлога, сударили путнички аутомобил и трактор.
Мушкарац који је управљао трактором у судару је задобио тешке тјелесне повреде, упркос томе што му је хитно указана медицинска помоћ, повреде су биле кобне. Како је саопштено из полиције, око 22.54 часова исте вечери, љекари из Ургентног центра тзв. Косова обавијестили су их да је повријеђени возач преминуо.
Тужилац је одмах информисан о догађају и наложио је даље истражне радње. По његовој одлуци, тијело настрадале особе послато је на Институт за судску медицину ради обдукције, како би се тачно утврдио узрок смрти.
У међувремену, особа која се сумњичи да је изазвала несрећу је, према налогу тужиоца, задржана у притвору. Истрага је у току, а надлежни органи настављају да прикупљају све релевантне информације како би се расвијетлиле све околности овог трагичног догађаја.
