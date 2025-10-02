Logo

Тијело новорођенчета пронађено на надстрешници зграде, резултати обдукције открили ужас

02.10.2025

15:48

Фото: Tanjug

Случај мртве бебе која је нађена на надстрешници зграде у Грацу, шокирала је цијелу Аустрију.

Млада мајка (20), која је тврдила да до порођаја није знала да је трудна, родила је бебу код куће, а затим ју је оставила на прозору.

Дјечак је потом пао неколико метара на надстрешницу, која се налази испод прозора, тврди мајка. Полиција сумња да је дјевојка можда бацила бебу.

Полиција је данас објавила нове, узнемирујуће детаље. Обдукцију новорођенчета обавио је судски вјештак.

Утврђено је да је беба, тешка 3.016 грама и дугачка 49 центиметара, рођена жива.

"Претпоставља се да је беба живјела јако кратко", саопштено је из полиције.

Хроника

Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи код Вишеграда

Према претходним истрагама, узрок смрти је вјероватно трауматска повреда мозга.

Тачан ток догађаја је и даље није познат, а више детаља биће познато када се истрага заврши.

Истрага се тренутно води због сумње на убиство. Одлука о томе да ли ће мајка бити задржана у притвору очекује се касније данас.

(heute)

