Мјештани Голије већ два дана немају струје: Не памте оволики снијег у октобру

03.10.2025

09:07

Фото: Unsplash

Мјештани појединих села на планини Голија не памте, како кажу, у октобру већи снијег који и даље непрекидно пада и већ је достигао 70 центиметара.

"Не памтим да је у октобру пао оволики снијег. Почео је да пада у сриједу увече и тада се већ задржавао по дрвећу и ливада. Јуче су се забијелили и путеви, а јутрос га има и до 70 центиметара", рекао је Милојица Величковић за Танјуг.

Према његовим ријечима, ако настави да пада, пут Одвраћеница – Дуга Пољана ће убрзо бити непроходан.

"Чекамо из Ивањице да стигну чистачи. Обично око 10 сати наиђу, али мислим да неће моћи камионима ово да очисте, да ће морати тешке машине да пошаљу. Ми у кући струје немамо већ два дана, јер је снијег прекрио соларне панеле", каже Величковић.

Снијег

Golija

