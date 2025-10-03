Logo

Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

03.10.2025

08:56

Словенија је одлучила да ће питати грађане да ли желе да држава легализује еутаназију, након што је прикупљен довољан број потписа за организовање референдума.

Земља је у јулу усвојила закон којим се омогућава да ментално способне одрасле особе, које пате од тешке болести уз несношљиве болове могу добити помоћ при окончању живота.

Конзервативне групе у земљи противе се овом закону, и захтијевају да га држава повуче. Алеш Примц, конзервативни активиста, саопштио је да је његова организација прикупила 43 хиљаде потписа, што је за три хиљаде више од потребног законског минимума, да натјера владу да организује референдум.

Противници, које подржавају десничарске опозиционе партије, тврде да је закон неправедан и нехуман. Кажу да он крши устав земље, који прописује да је људски живот неповредив, те да би влада умјесто тога требало да ради на побољшању палијативне његе на крају живота, пише The Slovenia Times.

Примц је издао ултиматум влади, дајући јој рок до 10. октобра да повуче закон или да се суочи са формалним подношењем петиције парламенту, који би тада био законски обавезан да закаже референдум.

Влада се противи повлачењу закона а Роберт Голоб, премијер Словеније, тврди да ће Словенци одбацити захтјеве конзервативних организација и најављује кампању за останак тог закона на снази. Тврди да закон одражава став већине Словенаца и да је он усвојен управо у складу с очекивањима грађана, те да га из тог разлога не треба повлачити.

Да би закон био оборен на референдуму, већина бирача мора гласати против њега, уз кључни услов да ти гласови против обухвате најмање петину цјелокупног бирачког тијела. Датум гласања још није одређен, преносе Независне.

Doktor

Здравље

Карцином однио сваки пети живот у Српској

