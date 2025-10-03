Афричка куга свиња поново хара, фармери примјенили хитне мере

Извор:
Курир
03.10.2025
08:23
У околини Сремске Митровице у селу Равње појавила се афричка куга свиња. Какве су мјере заштите на снази за јутарњи програм Курир телевизије "Редакција" открио је Радослав Панић, начелник Градске управе за пољопривреду.
"Имали смо је у три мјесне заједнице, Раденковић, Босут и сада Равње. Вирус као вирус је непредвидив.Мирује један одређени временски период, а не знамо када може да букне", објашњава Панић.
Каже да је у селу Равње ситуација специфична.
"Велика је фреквенција машина и радова у пољу и може да дође до заразе, а посебно у поднебљима гдје постоји доста шума и могућност проласка дивљих свиња који су сами носиоци заразе афричке куге свиња."
Шта оваква ситуација представља за сточаре и које мјере је неопходно преузети?
"Користе се само мјере превенције у погледу дезинфекције самих објеката, механизације која пролази кроз дворишта. Вакцина још увијек не постоји, када ће бити и да ли ће бити то не знамо. Озбиљни фармери знају да се користе дезинфекциона средства приликом улазак у објекте и да се постављају дрворезбарије", наглашава Панић.
Каже и да је забрањена трговина свињама у зараженим и у угроженим подручјима, односно у свим подручјима на 3 км од жаришта и у кругу где је забрањена трговина свињама.
"Ветеринарске службе су на терену и то се контролише."
