Logo

Афричка куга свиња поново хара, фармери примјенили хитне мере

Извор:

Курир

03.10.2025

08:23

Коментари:

0
Афричка куга свиња поново хара, фармери примјенили хитне мере
Фото: Pexel/cottonbro studio

У околини Сремске Митровице у селу Равње појавила се афричка куга свиња. Какве су мјере заштите на снази за јутарњи програм Курир телевизије "Редакција" открио је Радослав Панић, начелник Градске управе за пољопривреду.

"Имали смо је у три мјесне заједнице, Раденковић, Босут и сада Равње. Вирус као вирус је непредвидив.Мирује један одређени временски период, а не знамо када може да букне", објашњава Панић.

Каже да је у селу Равње ситуација специфична.

"Велика је фреквенција машина и радова у пољу и може да дође до заразе, а посебно у поднебљима гдје постоји доста шума и могућност проласка дивљих свиња који су сами носиоци заразе афричке куге свиња."

Шта оваква ситуација представља за сточаре и које мјере је неопходно преузети?

Лос Анђелес-пожар-рафинерија

Свијет

Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

"Користе се само мјере превенције у погледу дезинфекције самих објеката, механизације која пролази кроз дворишта. Вакцина још увијек не постоји, када ће бити и да ли ће бити то не знамо. Озбиљни фармери знају да се користе дезинфекциона средства приликом улазак у објекте и да се постављају дрворезбарије", наглашава Панић.

Каже и да је забрањена трговина свињама у зараженим и у угроженим подручјима, односно у свим подручјима на 3 км од жаришта и у кругу где је забрањена трговина свињама.

"Ветеринарске службе су на терену и то се контролише."

(Курир)

Подијели:

Таг:

Афричка куга свиња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Желите упознати мајку Ламина Јамала? Платите 800 евра

Сцена

Желите упознати мајку Ламина Јамала? Платите 800 евра

2 ч

0
Пожар Лос Анђелес експлозија

Свијет

Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

2 ч

0
Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

Здравље

Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

2 ч

0
Ријетка имена за дјевојчице: Кратка су и традиционална

Породица

Ријетка имена за дјевојчице: Кратка су и традиционална

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Код Сења слетјели у море, четворо погинулих

2 ч

0
Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

Регион

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

15 ч

0
Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

Регион

Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

17 ч

0
Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

Регион

Херојски потез: Младић скочио у воду и извукао онесвијешћену дјевојку (23) из аута

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner