Мазалица: Глас на изборима треба да буде порука Шмиту, Суду и ЦИК-у БиХ

Извор:
СРНА
03.10.2025
09:50
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСДа у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица поручио је грађанима да би њихов глас на пријевременим изборима требао представљати поруку онима који су Српску довели у садашњу ситуацију.
"Вјерујем да ће и грађани донијети најбољу одлуку. Глас на изборима носи тежину поруке која треба бити упућена онима који су нас довели у ову ситуацију. То су Кристијан Шмит, Суд БиХ и ЦИК БиХ. Њима треба да вратимо ту поруку", нагласио је Мазалица.
Он је појаснио да је СНСД одлучио да изађе на пријевремене изборе за предсједника Српске због стабилности Републике, цјелокупне ситуације, али и због спречавања могућих кризних ситуација.
Мазалица је нагласио да ће СНСД увијек тежити политичком одговору који је институционалан, те додао да вјерује да је донесена најбоља одлука када је ријеч о учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике.
"Ово је најбоља одлука за Републику Српску, јер опозиција није прихватила раније закључке Народне скупштине да избори буду бојкотовани. Зато ћемо имати свог кандидата, а то је Синиша Каран", истакао је Мазалица подкасту Срне.
Он је рекао да ће за вршиоца дужности предсједника Републике бити предложена особа која је активна у политици и има високу функцију у институцијама и странци.
Хроника
Притвор осумњиченом за учешће у тучи у Вишњичкој бањи
"Када се објави тај приједлог, биће свима врло логичан", оцијенио је Мазалица.
Он је навео да је реално очекивати да наредне седмице буде упућен тај приједлог, који треба да буде добро припремљен и образложен.
Нова епизода подкаста Срне, чији је гост шеф Клуба посланика СНСЂа у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица, биће доступна корисницима нашег сервиса, на "Јутјуб" каналу и друштвеним мрежама сутра од 10.00 часова.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму