Предраг Мировић ухапшен због двоструког убиства код Цетиња?

Дан након што је ослобођен оптужби за случај "Тунел", Предраг Миротић ухапшен је због недавног двоструког убиства у близини Цетиња, пише портал подгоричког Дана.
Миротић је спроведен у спушки затвор због сумње да је помагао у убиству Цетињана Стефана Беладе и Андрије Ивановића.
Он је, према писању Дана, ухапшен у суботу, 4. октобра, а само дан раније у Основном суду у Подгорици ослобођен је оптужби у предмету "Тунел".
Након хапшења Миротића, из Управе полиције издали су до тада незапамћено саопштење за јавност наводећи да је слободе лишен осумњичени за помагање у двоструком убиству, али нису навели ни његове иницијале или било који други детаљ о овом случају.
"Први резултати истраге и спровођења полицијско-тужилачких активности у вези са расвјетљавањем кривичног дјела тешко убиство извршеног 24. септембра 2025. године, на подручју општине Цетиње, на путном правцу Будва-Цетиње, у мјесту Угњи, када су лишени живота Стефан Белада и Андрија Ивановић, резултирали су лишењем слободе и процесуирањем једног лица због сумње да је извршило кривично дјело тешко убиство извршено путем помагања", саопштено је тада из Управе полиције.
Навели су да због интереса истраге, не могу откривати више детаља у овом тренутку.
"Цијенећи потребу да јавност буде информисана, о даљим активностима и резултатима ћемо обавјештавати фазно", навели су у саопштењу.
Из Вишег државног тужилаштва у Подгорици Дану је саопштено да предузимају радње на расвјетљавању двоструког убиства код Цетиња. Потврдили су да је осумњиченом за помагање у ликвидацији одређен притвор, али детаље нису саопштили.
"У Вишем државном тужилаштву у Подгорици у предмету формираном поводом догађаја од дана 24. септембра 2025. године, када су у мјесту Забрђе, општина Цетиње, пронађена беживотна тијела С.Б. и А.И., донијета је наредба о спровођењу истраге са предлогом за одређивање притвора против једног лица због кривичног дјела тешко убиство извршено путем помагања, а којем притвор и одређен рјешењем судије за истрагу Вишег суда у Подгорици. Од овог тужилаштва, донијете су наредбе за сва неопходна вјештачења трагова изузетих са лица мјеста, док су предузете и друге мјере и радње у циљу потпуног расветљавања предметног догађаја, казали су Дану из ВДТ Подгорица.
