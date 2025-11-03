Logo

Намирнице које су најбољи избор за здравље цријева

03.11.2025

22:06

Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Цревни микробиом (тј. трилиони бактерија, гљивица и вируса који живе у цријевима) утиче на безброј аспеката здравља, од имунолошке функције до менталног благостања.

Постоје многе навике које подржавају здравље цријева, али је исхрана на врху те листе. Уопштено говорећи, добро уравнотежена исхрана богата интегралним намирницама је најбоља за цријева. Тако да ако тражите које намирнице ће покренути путовање ка здрављу цријева, ево гдје би требало да почнете.

Кефир

Ако не пијете кефир, дијететичари кажу да би о томе требало још једном да размислите.

- Овај ферментисани млијечни производ за пиће садржи милијарде пробиотика, корисних бактерија које промовишу здрав цријевни микробиом и подржавају варење - објашњава дијететичарка Викторија Витингтон за Реал Симпле.

Упоређењу са јогуртом, кефир обично нуди шири спектар живих култура, укључујући бактерије и корисне квасце. Кефир такође садржи калцијум и витамин Б12 за подршку костима и енергији.

- Када купујете кефир, бирајте производе са живим, активним културама и минималним додатком шећера - препоручује Витингтон.

Бобичасто воће

Бобичасто воће је пуно влакана, хранљиве материје која храни добре бактерије у цријевима и подстиче здраву пробаву. Бобично воће је такође пуно антиоксидативних полифенола, који смањују упалу цријева и подржавају интегритет цријевне слузокоже. Све врсте бобичастог воћа су одличне за цријева, зато је довољно да изаберите своје омиљене. Такође могу додати дашак слаткоће и боје сланим оброцима, као што су салате.

Киви

Киви је један од најпотцјењенијих намирница за здравље цријева. Киви садржи и растворљива и нерастворљива влакна, која заједно дјелују на храњење корисних цријевних бактерија. Има једињења која помажу у разградњи дијететских протеина, чиме подржава дигестију и смањује осјећај„тежине". Такође је природно богат витамином Ц, антиоксидансима и полифенолима који помажу у смањењу упале у цријевима и подржавају имунолошку функцију.

Шпаргла

Шпаргла је богата и растворљивим и нерастворљивим влакнима, као и антиоксидансима. Растворљива влакна хране корисне цријевне бактерије, док садржај антиоксиданата смањује упалу у цријевима и систему.

Кувани и охлађени бијели кромпир

Бијели кромпир је стекао лошу репутацију, али заправо може користити тијелу. Конкретно за здравље цријева, бијели кромпир (заједно са другим скробним намирницама попут пиринча и тјестенина) садржи скроб сличан влакнима који се назива резистентни скроб. Када се ова таква храна кува и хлади, садржај резистентног скроба у њој се повећава. Ово је вриједно пажње јер је резистентни скроб пребиотик, што значи да може да храни добре бактерије.

Бијели лук

Садржи природна влакна, попут инулина и фруктоолигосахарида, која хране добре бактерије које живе у цријевима. Ово им помаже да расту и истискују мање пожељне сојеве. Бијели лук је такође богат сумпорним једињењима, укључујући алицин, који подржавају путеве детоксикације у јетри и јачају имуни систем, пише Реал Симпле.

