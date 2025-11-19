Logo
Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

Агенције

19.11.2025

10:01

Школа, учионица
Фото: Unsplash

Мобилни телефони, паметни сатови, газирана пића, али и вјештачки нокти те непримјерена шминка, забрањени су ученицима Основне школе Вргорац новим Правилником о кућном реду који је на снагу требало да ступи 7. октобра.

Крешимир Куран, директор Основне школе Вргорац, увео је ове новине.

Већина родитеље је подржала приједлог, а Куран очекује да ће забрана потакнути ученике на више интеракције и активности без технологије, преносе хрватски медији.

Одлука није дошла нагло, него из промишљања о томе шта данас дјеци највише одузима пажњу и здравље.

Забрана, како наводе, није уведена да би се нешто одузело, него да би се дјеци дало више. Више енергије за игру, више концентрације за наставу, више простора за стварне разговоре. Иако се некима таква одлука може чинити строгом, њена порука је једноставна - школа мора бити мјесто гдје се отварају умови.

ILU-SKOLA-28082025

Србија

Средња школа евакуисана због дојаве о бомби

Куран је навео да на забрану реагују родитељи, дјеца и радници школе. Додаје да је у разговору с наставницима физичког васпитања утврдио да се школа сваке године бори с проблемом све већег броја ученика с повишеном тјелесном масом.

Наставници су примијетили да одређени број ученика у школу редовно долази с газираним пићима у својим торбама иако је добро познато колико су штетна те да придоносе претилости, болестима срца, бубрега и јетре, па чак и дијабетесу.

''Имали смо пар случајева гдје смо морали одузети мобител. У том случају родитељ долази у школу по њега. Ако се то понови, мобител ће бити задржан у школи до краја полугодишта'', објашњава директор Крешимир Куран.

Школа

Свијет

Затворено 69 школа због страха од азбеста

Бенефити забране видљиви су и након само мјесец дана.

''Видим да пуно више комуницирају, зезају се, смију се, а догађају се и некакви несташлуци, али то је било очекивано. Нама је то драго јер самим тиме им помажемо да развијају социјалне вјештине'', сматра педагогица Моне Адеми.

Родитељи већином подржавају потез школе, иако има оних који се не слажу потпуно с тим.

''Наставници тјелесног су рекли да умјетни нокти на настави нису опција. Једноставно смо морали забранити. И на неки начин помоћи родитељима у тој одлуци. Сад се могу позвати на школу – ево, школа вам је то забранила па вам ми то нећемо направити''', каже директор.

