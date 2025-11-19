Шта пси најчешће сањају?

Извор:
Јутарњи.хр
19.11.2025
21:47
Коментари:1
Научници за понашање животиња и психолози кроз бројна истраживања открили су што пси најчешће сањају. Како тврди клиничка психолошкиња Харварда, др Диердре Барет, пси као и људи, у сновима често проживљавају дијелове свог дана, укључујући и тренутке проведене с власницима.
"Људи сањају о стварима које их занимају током дана, иако снови имају визуалнији и мање логичан облик. Нема разлога вјеровати да је код животиња другачије" рекла је Баретова.
Баретова истиче да је због снажне емоционалне везе с власницима, могуће да пси у сновима виде лице власника, осјете мирис или проживљавају ситуације које их веселе или узнемиравају, пише "Мирор".
Докторица Барет претпоставља да трзање шапа значи да пас сања трчање, док тихо лајање може бити "разговор" с другим псом или особом. Као и људи, пси пролазе кроз фазе сна, укључујући РЕМ фазу у којој се јављају снови. Код људи РЕМ почиње око 90 минута након што заспу, док је код паса циклус бржи, али довољан за сањање.
Регион
Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли
Барет савјетује власницима да псима осигурају позитивна дневна искуства и мирно, сигурно мјесто за спавање, јер то доприноси мирнијим сновима.
Псе није препоручљиво будити из сна. Иако може бити тешко гледати га како цвили или се трза, буђење може изазвати збуњеност или агресију, поготово ако је пас уплашен, преноси "Јутарњи".
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
15
23
10
23
06
23
02
23
00
Тренутно на програму