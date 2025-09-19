Данила Ђуровића брутално претукли, а онда га је полиција ухапсила

Извор:
Снимак бруталног пребијања Данила Ђуровића, који се налазио на Интерполовој потјерници у тренутку инцидента, узнемирио је јавност, а, према незваничним сазнањима "Блица", тај случај није пријављен полицији, као ни надлежном тужилаштву у Београду. Међутим, након што је брутално пребијен, Ђуровић је ухапшен у Београду, потврђено је за "Блиц".
Данило Ђуровић претучен је металним штанглама и пајсерима у ноћи између 14. и 15. септембра у једној стамбеној згради у Београду, а један од нападача имао је и пиштољ. Напад је све вријеме сниман, а у једном тренутку човјек који држи телефон даје инструкције нападачима да га ударају по кољенима.
Како је речено "Блицу" у црногорском Министарству унутрашњих послова, Ђуровића су ухапсили службеници полицијске управе Београда УКП.
Ђуровић је био организатор криминалне групе која је кријумчарила опојну дрогу кокаин из Латинске Америке на броду "Мањифико" који је упловио у Бококоторски залив, када је у сарадњи са партнерским службама других држава реализована акција "Мањифико". Слиједи даља комуникација између Министарства правде Црне Горе и Министарства правде Србије", речено је "Блицу".
Према наводима из оптужнице коју је подигло Више јавно тужилаштво у Подгорици, Данило Ђуровић означен је као вођа Организоване криминалне групе којој се судило због шверца 18 килограма кокаина. Ђуровић је од почетка овог суђења био у бјекству, и њему се судило у одсуству. Он је првостепено осуђен на 5 година и 8 мјесеци затвора, због организовања криминалне групе у Колумбији и Црној Гори крајем децембра 2018. године, као и због шверца 18 килограма кокаина бродом "Мањифико".
Срђан Павловић је у истрази признао чланство у криминалној организацији коју је формирао Ђуровић као и да је по његовом налогу утоварио дрогу на брод који је упловио у Бококоторски залив.
